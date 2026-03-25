Suben las temperaturas y anuncian tormentas para el cierre de la semana

Este miércoles 25 y jueves 26 de marzo serán dos días estables en la mayor parte del país, en cuanto a la provincia de Entre Ríos, se anticipan jornadas mayormente estables y con ascenso gradual de la temperatura.

En la ciudad de Paraná, la mañana de este miércoles será relativamente fresca, la temperatura máxima para este día estará cerca de los 22°C, la amplitud térmica es marcada gracias a la colaboración de la radiación solar directa, y a que aún las horas diurnas son suficientes como para llegar a calentar el aire hasta valores templados o algo cálidos.

El jueves tendremos un leve incremento de la temperatura, las mínimas estarán entre los 13-16 °C. Por la tarde la máxima logrará elevarse con ayuda del pleno sol hasta los 26°C dentro del AMBA. Hacia la noche será notorio el aumento de la nubosidad y humedad, de cara a un viernes en donde las lluvias piden pista nuevamente.

Viernes 27: cambia el tiempo

Según indica el sitio Meteored, la posición de un frente sobre la zona del sur del Litoral, pivotando sobre el norte bonaerense, dejará un incremento de la nubosidad, humedad e inestabilidad, también sobre el AMBA. Por el momento, algunas lluvias y tormentas aisladas son posibles sobre la región cerrando la semana laboral corta.

Según nuestro modelo meteorológico de confianza, ECMWF, la probabilidad de precipitaciones durante el viernes 27 de marzo sobre el AMBA se ubica entre 10-20 %, mientras que el SMN prevé que sean de entre el 10 y 40% para la capital entrerriana y la región.

¿Puede llover durante el próximo fin de semana?

Las primeras tendencias para el último fin de semana de marzo indican, por el momento, tiempo inestable con probabilidades de lluvias y algunas tormentas en distintos momentos tanto del sábado 28 como del domingo 29.

Si nos centramos en la respuesta del ECMWF, las lluvias dentro del fin de semana propiamente dicho muestran una reactivación desde la segunda parte de la tarde del sábado, extendiéndose por la noche, y dejando sobre la madrugada y mañana del domingo lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o severas, con acumulados que podrían llegar a superar los 60 mm, incluso puntualmente alcanzar los 100 mm, en el total del periodo de lluvias para algunas localidades del AMBA. Fuente: El Once

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