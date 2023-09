Supuesto ataque argentino a OVNIS: el informe que dio a conocer la Armada

Durante el transcurso de la semana se difundió un video, seguido de algunos rumores, que revelaban un “ataque” de soldados argentinos con OVNIS en la Base Aeronaval Comandante Espora de la Armada Argentina, ubicada en Villa Espora, a 11 kilómetros del centro de Bahía Blanca.

Las publicaciones generaron un gran revuelo en las redes sociales, por lo que fuentes oficiales tuvieron que salir a confirmar que no tenía nada que ver con extraterrestres ni objetos voladores, se trató de un adiestramiento de un helicóptero y no se usó ninguna munición de fuego.

El martes 5 de septiembre, alrededor de las 20 horas, algunos vecinos de la ciudad de Bahía Blanca registraron y publicaron varios audios y videos a través de WhatsApp y redes sociales sobre supuestos disparos que provenían de la Base Comandante Espora.

Los contenidos se viralizaron porque aparentemente se trataba de un enfrentamiento entre las autoridades y objetos voladores. Sin embargo, fuentes oficiales de la Armada comunicaron que únicamente hubo un vuelo de adiestramiento de un helicóptero y negaron el uso de municiones en el ejercicio.

Imagen de la Base Aeronaval de Bahía Blanca (Gentileza: Gobierno nacional).

“Durante la tarde/noche de ayer se realizaron actividades de adiestramiento programado, que involucraron vuelos en la zona de la Base Aeronaval Cte. Espora. Una unidad perteneciente a la 2° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, del tipo Sea King, realizó un vuelo establecido en el plan anual de instrucción. La actividad de adiestramiento se realizó entre las 19.50 y 22.30 horas del martes 5 y NO INVOLUCRÓ EL USO DE MUNICIÓN DE NINGÚN CALIBRE”, detallaron en el informe.

Qué sucedió realmente en Bahía Blanca

Luego de que se difundieran los videos por medio de las redes sociales, los ufólogos comenzaron a teorizar que este hecho se trataba de un enfrentamiento del personal militar contra OVNIS.

A pesar de estas declaraciones, fuentes señalaron que los videos y los audios de los supuestos disparos fueron una “edición” y esos ruidos e imágenes no están relacionadas al lugar y que tampoco se estaba llevando a cabo ningún tipo de simulacro.

“Es una edición, no sé con qué intenciones. La gente del aeropuerto y los representantes de la Seguridad Aeroportuaria no vieron nada, y en la base están todos durmiendo, salvo quien está pilotando el helicóptero”, se indicó oficialmente.

De la misma manera, agentes de la policía local tuvieron que asistir a la zona de la base porque se registraban denuncias desde la zona de Portal del Este, Grünbein, Pago Chico y Espora por supuestos disparos.

Finalmente, fuentes policiales y del aeropuerto indicaron a La Nueva que nada de lo que circulaba en redes era cierto. De hecho, sí confirmaron la presencia de un helicóptero que estaba realizando maniobras programadas, en el marco de un plan de vuelo. En ese sentido, explicaron que se trata de una recorrida que se hace normalmente por esa hora.

“Hoy doy confirmación de que es una mentira lo que dicen las autoridades, porque hay más de 50 videos y audios. Hemos accedido a cámaras de seguridad y grabaciones de toda índole”, precisó Andrea Pérez Simondini, titular de CEFORA (Centro de Fenómenos Ovnilógicos República Argentina).

Y concluyó: “Vale aclarar que cuando hablamos de ovnis, no nos referimos a extraterrestres, sino a objetos que no se pueden identificar. Por lo menos uno de ellos era de características triangulares, oscuro. Por otro lado, tenemos un video donde se ven dos luces naranjas, que no sabemos todavía de qué se trata, y otro donde efectivamente se ve un helicóptero que está haciendo vuelos en círculos”. Fuente: El Once