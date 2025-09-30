Nogoyá Times

    Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025 en la gala número 53

    La 53° edición de los Premios Martín Fierro reconoció lo mejor de la televisión argentina. La lista completa de ganadores, con sorpresas y consagraciones.
    La televisión argentina vivió la 53° entrega de los Premios Martín Fierro 2025, la ceremonia más importante de la industria organizada por APTRA. El evento se realizó en el Hotel Hilton con la presencia de las principales figuras del espectáculo nacional.

     

    La conducción estuvo a cargo de Santiago del Moro, mientras que la apertura incluyó un homenaje a los grandes momentos de la historia del galardón. El presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó la expansión de la marca y reclamó mejoras salariales para los trabajadores del sector.

     

    A continuación, la lista completa de ganadores de los Martín Fierro 2025:

     

    Mejor Reality

    Cantando 2024 – América

    Gran Hermano 2024 – Telefe

    Survivor, Expedición Robinson- Telefe

    Ganador: Gran Hermano 2024 – Telefe

     

    Mejor Jurado

    Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

    Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

    Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

    Ganador: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

    Mejor programa de Interés General

    La Noche de Mirtha – Eltrece

    Nara que ver – El Nueve

    Susana Giménez – Telefe

    Ganador: Susana Giménez – Telefe

     

    Mejor Noticiero Nocturno

    América Noticias – América

    Telefe Noticias – Telefe

    Telenoche – Eltrece

    Ganador: Telenoche – Eltrece

     

    Mejor Labor periodística femenina

    Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece

    Soledad Larghi – América Noticias – América

    Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve

    Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

    Ganadora: Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve

     

    Mejor Labor periodística masculina

    Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

    Nelson Castro – Telenoche – Eltrece

    Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

    Ganador: Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

    Mejor Ficción

    El Encargado – Eltrece

    El Método – El Nueve

    Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

    Margarita – Telefe

    Ganador: Margarita – Telefe

     

    Mejor Magazine

    A la Barbarossa – Telefe

    Cortá por Lozano – Telefe

    DDM – América

    Mañanísima – Eltrece

    Ganador: DDM – América

     

    Mejor Big Show

    Bake Off Famosos – Telefe

    La noche perfecta – Eltrece

    Noche al Dente – América

    Ganador: Bake Off Famosos – Telefe

     

    Mejor Labor en conducción femenina

    Pamela David – Desayuno americano – América

    Mariana Fabbiani – DDM – América

    Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

    Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

    Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

    Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

    Ganadora: Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

     

    Mejor Labor en conducción masculina

    Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece

    Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe

    Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

    Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

    Ganador: Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

    Mejor Panelista

    Luis Bremer – A la tarde – América

    Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

    David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

    Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

    Ganador: David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

     

    Mejor programa de Entretenimiento

    ¡Ahora Caigo! – Eltrece

    Escape perfecto – Telefe

    Los 8 escalones – Eltrece

    Ganador: ¡Ahora Caigo! – Eltrece

     

    Mejor Cronista / Movilero

    Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

    Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece

    Oliver Quiroz – A la tarde – América

    Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

    Ganador: Oliver Quiroz – A la tarde – América

     

    Mejor programa Humorístico

    Bendita – El Nueve

    Pares de comedia – NET

    Pasó en América – América

    Ganador: Pasó en América – América

     

    Mejor Actor protagonista de ficción

    Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece

    Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece

    Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

    Ganador: Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece

     

    Mejor actor de reparto

    Marco Antonio Caponi – Iosi , el espía arrepentido, El Trece

    Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – El Trece

    Rafael Ferro – Margarita – Telefe

    Ganador: Marco Antonio Caponi – Iosi , el espía arrepentido, El Trece

    Mejor Actriz protagonista de ficción

    Isabel Macedo – Margarita – Telefe

    Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

    Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

    Ganadora: Isabel Macedo – Margarita – Telefe

     

    Mejor actriz de reparto

    Romina Gaetani

    Julia Calvo- Margarita- Telefe

    Verónica Llinás

    Ganadora: Julia Calvo- Margarita- Telefe

     

    Mejor programa Periodístico

    A la tarde – América

    GPS – América

    LAM – América

    Ganador: LAM – América

     

    Mejor Producción Integral

    Bake Off Famosos – Telefe

    Survivor, Expedición Robinson – Telefe

    Telenueve Central – El Nueve

    Ganador: Telenueve Central – El Nueve

     

    Mejor programa de Gastronomía

    Ariel en su salsa – Telefe

    Comer para creer – América

    Qué mañana! – El Nueve

    Ganador: Qué mañana! – El Nueve

     

    Revelación

    Lola Abraldes – Margarita – Telefe

    Mora Bianchi – Margarita – Telefe

    Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

    Ganador: Lola Abraldes – Margarita – Telefe

     

    Mejor Labor humorística

    Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública

    Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece

    Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

    Ganador: Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece

     

    Mejor programa Musical

    La Peña de Morfi – Telefe

    Pasión de Sábado – América

    Planeta 9 – El Nueve

    Ganador: Planeta 9 – El Nueve

     

    Mejor Noticiero diurno

    Arriba argentinos – Eltrece

    El Noticiero de la Gente – Telefe

    Telenueve al Mediodía – El Nueve

    Ganador: El Noticiero de la Gente – Telefe

     

    Mejor programa Deportivo

    Carburando – Eltrece

    Conmebol Libertadores – Telefe

    Copa América – Telefe

    Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

    Ganador: Copa América – Telefe

     

    Branded Content

    El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe

    Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe

    Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

    Ganador: El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe

     

    Mejor Aviso publicitario

    Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

    Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América

    Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis

    Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

    Ganador: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

     

    Mejor Actriz de reparto

    Julia Calvo – Margarita – Telefe

    Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece

    Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece

    Ganador: Julia Calvo – Margarita – Telefe

     

    Mejor programa Cultural / educativo

    Argentina de Película – América

    Proyecto Tierras – Telefe

    Tecno Tendencias – América

    Ganador: Argentina de Película – América

     

    Mejor Autor / Guionista

    Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece

    Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe

    Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece

    Ganador: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece

     

    Mejor programa de Viajes / turismo

    Iván de viaje – Telefe

    Resto del mundo – Eltrece

    Tenés que ir – El Nueve

    Ganador: Resto del mundo – Eltrece

     

    Mejor Programa de Servicio

    Adn buena salud – Televisión Pública

    BA Emergencias – El Nueve

    Intelexis Mujer – NET

    Ganador: Adn buena salud – Televisión Pública

    Mejor Director

    Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

    Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

    Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

    Ganador: Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

     

    Mejor Director de No Ficción

    Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

    Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

    Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe

    Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

    Ganador: Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

    Martín Fierro de oro: Santiago del moro. Fuente: El Once

