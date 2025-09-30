Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025 en la gala número 53

La conducción estuvo a cargo de Santiago del Moro, mientras que la apertura incluyó un homenaje a los grandes momentos de la historia del galardón. El presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó la expansión de la marca y reclamó mejoras salariales para los trabajadores del sector.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Martín Fierro 2025:

Mejor Reality

Cantando 2024 – América

Gran Hermano 2024 – Telefe

Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Ganador: Gran Hermano 2024 – Telefe

Mejor Jurado

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

Ganador: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

Mejor programa de Interés General

La Noche de Mirtha – Eltrece

Nara que ver – El Nueve

Susana Giménez – Telefe

Ganador: Susana Giménez – Telefe

Mejor Noticiero Nocturno

América Noticias – América

Telefe Noticias – Telefe

Telenoche – Eltrece

Ganador: Telenoche – Eltrece

Mejor Labor periodística femenina

Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece

Soledad Larghi – América Noticias – América

Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve

Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

Ganadora: Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve

Mejor Labor periodística masculina

Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

Nelson Castro – Telenoche – Eltrece

Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Ganador: Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

Mejor Ficción

El Encargado – Eltrece

El Método – El Nueve

Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

Margarita – Telefe

Ganador: Margarita – Telefe

Mejor Magazine

A la Barbarossa – Telefe

Cortá por Lozano – Telefe

DDM – América

Mañanísima – Eltrece

Ganador: DDM – América

Mejor Big Show

Bake Off Famosos – Telefe

La noche perfecta – Eltrece

Noche al Dente – América

Ganador: Bake Off Famosos – Telefe

Mejor Labor en conducción femenina

Pamela David – Desayuno americano – América

Mariana Fabbiani – DDM – América

Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

Ganadora: Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

Mejor Labor en conducción masculina

Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece

Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe

Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

Ganador: Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

Mejor Panelista

Luis Bremer – A la tarde – América

Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

Ganador: David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

Mejor programa de Entretenimiento

¡Ahora Caigo! – Eltrece

Escape perfecto – Telefe

Los 8 escalones – Eltrece

Ganador: ¡Ahora Caigo! – Eltrece

Mejor Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece

Oliver Quiroz – A la tarde – América

Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

Ganador: Oliver Quiroz – A la tarde – América

Mejor programa Humorístico

Bendita – El Nueve

Pares de comedia – NET

Pasó en América – América

Ganador: Pasó en América – América

Mejor Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece

Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece

Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

Ganador: Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece

Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi – Iosi , el espía arrepentido, El Trece

Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – El Trece

Rafael Ferro – Margarita – Telefe

Ganador: Marco Antonio Caponi – Iosi , el espía arrepentido, El Trece

Mejor Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo – Margarita – Telefe

Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

Ganadora: Isabel Macedo – Margarita – Telefe

Mejor actriz de reparto

Romina Gaetani

Julia Calvo- Margarita- Telefe

Verónica Llinás

Ganadora: Julia Calvo- Margarita- Telefe

Mejor programa Periodístico

A la tarde – América

GPS – América

LAM – América

Ganador: LAM – América

Mejor Producción Integral

Bake Off Famosos – Telefe

Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Telenueve Central – El Nueve

Ganador: Telenueve Central – El Nueve

Mejor programa de Gastronomía

Ariel en su salsa – Telefe

Comer para creer – América

Qué mañana! – El Nueve

Ganador: Qué mañana! – El Nueve

Revelación

Lola Abraldes – Margarita – Telefe

Mora Bianchi – Margarita – Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Ganador: Lola Abraldes – Margarita – Telefe

Mejor Labor humorística

Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública

Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece

Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

Ganador: Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece

Mejor programa Musical

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta 9 – El Nueve

Ganador: Planeta 9 – El Nueve

Mejor Noticiero diurno

Arriba argentinos – Eltrece

El Noticiero de la Gente – Telefe

Telenueve al Mediodía – El Nueve

Ganador: El Noticiero de la Gente – Telefe

Mejor programa Deportivo

Carburando – Eltrece

Conmebol Libertadores – Telefe

Copa América – Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

Ganador: Copa América – Telefe

Branded Content

El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe

Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Ganador: El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe

Mejor Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América

Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Ganador: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

Mejor Actriz de reparto

Julia Calvo – Margarita – Telefe

Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece

Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece

Ganador: Julia Calvo – Margarita – Telefe

Mejor programa Cultural / educativo

Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América

Ganador: Argentina de Película – América

Mejor Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece

Ganador: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Mejor programa de Viajes / turismo

Iván de viaje – Telefe

Resto del mundo – Eltrece

Tenés que ir – El Nueve

Ganador: Resto del mundo – Eltrece

Mejor Programa de Servicio

Adn buena salud – Televisión Pública

BA Emergencias – El Nueve

Intelexis Mujer – NET

Ganador: Adn buena salud – Televisión Pública

Mejor Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Ganador: Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Mejor Director de No Ficción

Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe

Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Ganador: Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

Martín Fierro de oro: Santiago del moro. Fuente: El Once

