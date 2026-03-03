Tormentas: Llovieron 35 milímetros

Meteorología

Hasta las 6.50 habían caído 35 milímetros. Las precipitaciones continúan durante la mañana y se mantenía el operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad.

La intensa lluvia, para las 6:50 horas, dejó 35 milímetros acumulados y calles anegadas durante la madrugada y la mañana de este martes, en el marco de la alerta meteorológica por tormentas que rige para el departamento. El fenómeno comenzó alrededor de las 2.30 y estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento. Fuente: El Once

El director de Protección Civil, Lucas García, explicó a Elonce que el temporal se inició “a las dos y media de la madrugada, con ráfagas muy intensas”, y precisó que “se registraron cinco árboles de gran porte caídos en distintos puntos de la ciudad”.

Operativo y control en zonas sensibles

García indicó que a las 3.35 se activó un operativo preventivo conjunto entre Protección Civil y diferentes áreas municipales. “Apenas comenzó la lluvia pusimos en marcha un operativo para evaluar arroyos y zonas inundables, y reforzar la prevención junto a Tránsito en sectores como avenida Almafuerte y la zona del Club Patronato”, explicó.

Asimismo, remarcó que previamente se habían realizado trabajos de mantenimiento. “Los arroyos habían sido limpiados por las secretarías correspondientes para asegurar un buen escurrimiento del agua”, afirmó.