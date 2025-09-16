Transición a la primavera: prevén altas temperaturas e inestabilidad en parte del país

El tiempo en Paraná

En la capital entrerriana, este martes se prevé cielo algo nublado, con mínimas de 13 grados y máximas que podrían trepar hasta los 27, acompañadas por viento del este. El miércoles se repetirá un patrón similar, aunque con menor amplitud térmica: la mínima será de 16 grados.

El jueves se perfila como la jornada más inestable de la semana, con probabilidad de lluvias durante todo el día. La mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 26. Para el viernes y el sábado, no se esperan precipitaciones y las máximas volverán a ubicarse cerca de los 27 grados. El domingo, en cambio, el ingreso de viento sur hará descender la temperatura: la mínima será de 16 grados y la máxima de 23.

Un cierre de invierno con eventos destacados

El ingreso de un frente frío desde el sur de la región pampeana, previsto para mediados de semana, será determinante. Al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida instalada en el centro y norte del país, provocará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre gran parte de la franja este del territorio, incluyendo el Litoral.

Hacia el fin de semana, los eventos podrían intensificarse y abarcar un área más extensa, consolidando un final de invierno con marcado tinte primaveral. (Meteored)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com