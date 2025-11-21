Tras las lluvias, bajó la temperatura: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo

Mejora paulatina hacia el sábado

El organismo nacional detalló que el sábado se presentaría más estable, con una reducción significativa de la nubosidad. El cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura comenzará a repuntar, con una máxima prevista de 26°C. La mejora en las condiciones se asocia al avance de un centro de alta presión desde el sur del país, favoreciendo el restablecimiento del tiempo en la región.

Domingo con ambiente agradable

El domingo se pronostica como una de las jornadas más agradables del fin de semana largo. El termómetro treparía hasta los 29°C, con cielo mayormente despejado y presencia de brisas leves del noreste.

Esta combinación permitió que la sensación térmica se ubicara por encima de los valores registrados en los días previos, consolidando el retorno de un clima más cercano a la primavera avanzada.

Lunes con cielo estable y más calor

El cierre del fin de semana extra largo llegaría con tiempo estable y un marcado ascenso térmico. Para el lunes, el SMN anticipó una máxima que podría alcanzar los 30°C, con cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre. Fuente: El Once

