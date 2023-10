Trataron de estafar a comerciante a través del hackeo de su cuenta de WhatsApp

El comerciante de Crespo dio su testimonio a FM Estación Plus, a fin de que más vecinos conozcan el engaño planteado: “En horas de la mañana, recibí un llamado al teléfono fijo del negocio -que en el visor de pantalla me aparecía como ‘número desconocido’-, y al atender se presenta una persona que manifiesta pertenecer a ENERSA de esta ciudad, suministrando su nombre y apellido. Me brinda el nombre del comercio y la ubicación, lo cual corroboro ser así y me explica que se está programando un corte de energía eléctrica en esta zona”.

Y continuó: “Hasta ese momento, la conversación no llamaba mi atención, ya que es de público conocimiento que con regularidad la empresa está comunicando la realización de trabajos en el tendido eléctrico y se definen cortes. Además, en ocasiones en que ha estado contemplado mi sector, con otros comercios cercanos hemos requerido poder evitar que se realicen en días y horarios picos para lo que son las ventas. De manera, que”.

“Esta persona que llama, me informa que ha tomado nota del horario que me resultó conveniente -de 12:30 a 15:30-, y que seguramente coincidiría con los usuarios de la zona. Me hace saber que me llegará un código al teléfono celular -cuyo número me había requerido a modo de número alternativo de contacto-, al cual efectivamente me ingresó en ese momento una numeración de varios dígitos. Ese fue el instante que me resultó extraña la modalidad y le pedí que me suministre su número telefónico al cual devolverle el código. Me cortó la llamada automáticamente”, confió el comerciante.

“Se trataba de uno de estos códigos sobre los que se ha alertado mucho, que, al reenviarlos, permite obtener y/o duplicar la información del WhatsApp”, dijo el comerciante y agregó: “En otras ocasiones han intentado engañarme y rápidamente uno advierte que es un argumento falso, pero me llamó la atención que en esta ocasión, la conversación fue muy correcta, casi sin fisuras”.

Afortunadamente, nunca reenvió el código a ningún contacto (de 6 dígitos que permite hackear y/o clonar la App), frustrando el intento de estafa.

Sobre la clonación de identidad en WhatsApp

Ya sea mediante una conversación de WhatsApp, Telegram o comprando un artículo por Facebook, una persona recibe un mensaje, generalmente de un remitente desconocido, en el que van adjunto un link o se pide que se realice una transferencia bancaria con un valor alto a otra cuenta.

Si el caso es un link, los delincuentes pueden clonar tu línea telefónica por medio de un código que solicitan y que llegará a tu celular, por lo que nunca debes entregar esta contraseña o código, sino le entregarás acceso a tu WhatsApp personal a los estafadores, pudiendo acceder a tu red de contactos sin dejar rastros.

Por el lado de las transferencias, se hace regularmente bajo el nombre de un tercero y desconocido, excusando que están en un problema y no pueden usar su propio banco en ese momento.

En cualquiera de los dos casos, piden a las víctimas alguna solicitud que muchas veces es creíble, por lo que no se percatan de que es una estafa. Fuente: El Once