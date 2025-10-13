Tres apostadores ganaron más de $102.000.000 en el Siempre Sale del Quini 6

En el Tradicional salieron el 43-06-29-16-25-04. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.582.344.131.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-12-18-00-28-29. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 37-09-34-12-01-02. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.093.478.398.

En el Siempre Sale hubo tres ganadores que acertaron los seis siguientes números: 17-33-01-25-06-12. Cobrarán cada uno $102.115.012,50. Son oriundos de Amstrong, provincia de Santa Fe; Mar del Plata, en Buenos Aires y en Formosa capital. Fuente: El Once

