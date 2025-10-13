Nogoyá Times

    Tres apostadores ganaron más de $102.000.000 en el Siempre Sale del Quini 6

    Resultados del domingo

    No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $6.300.000.000. Detalles y números sorteados.
    No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. La suerte estuvo en el Siempre Sale para tres afortunados. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.300 millones de pesos.

     

    En el Tradicional salieron el 43-06-29-16-25-04. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.582.344.131.

     

    En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-12-18-00-28-29. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.

     

    Por su parte, en la Revancha aparecieron el 37-09-34-12-01-02. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.093.478.398.

     

    En el Siempre Sale hubo tres ganadores que acertaron los seis siguientes números: 17-33-01-25-06-12. Cobrarán cada uno $102.115.012,50. Son oriundos de Amstrong, provincia de Santa Fe; Mar del Plata, en Buenos Aires y en Formosa capital. Fuente: El Once

