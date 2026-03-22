Wanda Nara anunció un ambicioso proyecto de la mano de Telefe: “Nos vemos en el cine a fin de año”

La conductora anunció con mucha emoción su debut como actriz principal en una película que promete risas, emociones y una historia fuera de lo común, mostrando otra faceta de su versatilidad artística.

Wanda Nara volvió a sorprender al público con un anuncio que marca un nuevo capítulo en su carrera: su desembarco como protagonista en la pantalla grande. La empresaria y conductora eligió un momento de alto impacto televisivo para compartir la noticia. Fue durante la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe), donde, antes de conocerse al ganador, tomó la palabra para revelar el proyecto que la tiene entusiasmada en su debut cinematográfico.

“Antes de conocer al gran ganador o ganadora de MasterChef, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz”, comenzó diciendo frente a las cámaras. Con una sonrisa y emocionada, confirmó: “Junto a Telefe Studios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar”. Sus palabras generaron inmediata repercusión tanto en el estudio como en las redes sociales, donde sus seguidores celebraron este nuevo desafío profesional.

La conductora fue clara sobre sus expectativas y el alcance del proyecto. “Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine”, compartió con entusiasmo sobre esta nueva etapa, en la que buscará consolidarse también como actriz protagonista en el cine.

Si bien este será su debut en un rol central en la pantalla grande, Wanda no es ajena al mundo de la actuación. En sus inicios, tuvo participaciones en ficciones televisivas como Sin código y Casados con hijos, además de incursiones en el teatro. Más cerca en el tiempo, también formó parte de proyectos vinculados a Telefe, como La Pelu y Golpe al corazón. Sin embargo, este nuevo desafío representa un salto significativo en su carrera, al asumir por primera vez el peso de una película como figura principal.

La producción estará a cargo de Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4, lo que anticipa un proyecto de gran envergadura dentro de la industria audiovisual argentina. Se trata de una remake internacional de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo? que adaptará una historia con tintes románticos y dramáticos, pensada para conectar con el público desde lo emocional, pero también con momentos de humor.

En la película, Wanda interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que atraviesa un duro momento personal tras descubrir la infidelidad de su pareja. A partir de ese quiebre, deberá reconstruir su vida desde cero, regresando a su antiguo departamento y enfrentando nuevas circunstancias. En ese contexto, conocerá a Javier, un joven vecino de 23 años, con quien entablará un vínculo particular que dará pie a una trama inesperada.

El filme, una remake internacional de ¿Quieres ser mi hijo?, contará con producción de Telefe Studios, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4 El filme, una remake internacional de ¿Quieres ser mi hijo?, contará con producción de Telefe Studios, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4

Lucía le pedirá a Javier que finja ser su hijo para poder acceder a una oportunidad laboral. Sin embargo, lo que comienza como una mentira estratégica terminará derivando en un romance entre ambos en contra de los prejuicios y poniendo en juego las diferencias de edad. “Es una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades”, expresó Wanda a Telefe sobre el proyecto.

La dirección estará a cargo de Hernán Guerschuny, reconocido por trabajos como Casi Feliz, Una noche de amor y Doble discurso, lo que aporta una garantía de calidad y una mirada experimentada para este tipo de relatos. El rodaje está previsto para comenzar en abril en Uruguay, locación elegida para dar vida a esta historia que combina romance, comedia y conflictos contemporáneos.

Además, este proyecto no será el único en su agenda para este año. Según trascendió, también formará parte de una ficción vertical junto a Maxi López, ampliando su presencia en distintos formatos y plataformas. De este modo, a Wanda Nara le espera un 2026 enfocado en la actuación. Algo es seguro. Como todo lo que hace, siempre dará que hablar.