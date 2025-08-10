Werner explicó su abandono en el TC: “La regularidad paga y no la tuvimos”

En una carrera especial, que tuvo grilla invertida y estrategias variadas en boxes, Mariano Werner partió desde el puesto 44° y logró avanzar posiciones para ubicarse dentro del top 20. Sin embargo, un problema mecánico en su Ford Mustang lo dejó fuera de competencia a poco del final.

“Se puso en cinco”

“Se puso en cinco. La verdad que no sé decir qué fue lo que pasó, a partir de la vuelta 20, en un toque con Santero en la curva 6, algo se desacomodó y ahí empezó a perder mucha potencia. Una pena porque paramos todo el año, esa es la verdad. Más allá de todo, la complicación es no encontrar un problema claro y hoy estábamos para entrar entre los primeros”, explicó el piloto de Paraná.

Werner remarcó que, pese a la desilusión, “Los chicos trabajaron bien en boxes, hicimos una buena estrategia y había salido bien. Hay poco tiempo, pero vamos a programar pruebas con el tiempo necesario. La regularidad paga y no la hemos tenido”, sostuvo el tricampeón en charla con Carburando.

El abandono de Werner llegó en una carrera clave, ya que el “Desafío de las Estrellas” entregaba puntaje especial y podía significar un envión en la lucha por clasificar a la Copa de Oro.

Sin embargo, la deserción lo mantiene lejos de los puestos de clasificación. El desafío ahora será recuperar regularidad y encontrar la solución a los problemas mecánicos que lo persiguen desde principio de temporada. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com