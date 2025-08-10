Nogoyá Times

    Werner explicó su abandono en el TC: “La regularidad paga y no la tuvimos”

    El tricampeón de Turismo Carretera largó desde el puesto 44° en El Villicum y logró meterse en el top 20, pero un inconveniente en su Ford Mustang lo obligó a desertar a pocas vueltas del final.
    Werner explicó su abandono. Este fin de semana, el TC disputó una nueva edición del “Desafío de las Estrellas” en el autódromo de El Villicum, San Juan, correspondiente a la novena fecha del campeonato. La competencia tuvo como ganador a Martín Vázquez, quien consiguió su primera victoria en la categoría, escoltado por Facundo Chapur y Juan José Ebarlín.

    En una carrera especial, que tuvo grilla invertida y estrategias variadas en boxes, Mariano Werner partió desde el puesto 44° y logró avanzar posiciones para ubicarse dentro del top 20. Sin embargo, un problema mecánico en su Ford Mustang lo dejó fuera de competencia a poco del final.

    “Se puso en cinco”

    Se puso en cinco. La verdad que no sé decir qué fue lo que pasó, a partir de la vuelta 20, en un toque con Santero en la curva 6, algo se desacomodó y ahí empezó a perder mucha potencia. Una pena porque paramos todo el año, esa es la verdad. Más allá de todo, la complicación es no encontrar un problema claro y hoy estábamos para entrar entre los primeros”, explicó el piloto de Paraná.

    Werner remarcó que, pese a la desilusión, “Los chicos trabajaron bien en boxes, hicimos una buena estrategia y había salido bien. Hay poco tiempo, pero vamos a programar pruebas con el tiempo necesario. La regularidad paga y no la hemos tenido”, sostuvo el tricampeón en charla con Carburando.

     

    El abandono de Werner llegó en una carrera clave, ya que el “Desafío de las Estrellas” entregaba puntaje especial y podía significar un envión en la lucha por clasificar a la Copa de Oro.

    Sin embargo, la deserción lo mantiene lejos de los puestos de clasificación. El desafío ahora será recuperar regularidad y encontrar la solución a los problemas mecánicos que lo persiguen desde principio de temporada. Fuente: El Once

