Elevaron a naranja la alerta por tormentas para un sector de Entre Ríos: a qué departamentos abarcaría

El domingo continuará la inestabilidad, había adelantado el meteorólogo Sergio Jalfin, que explicó que “el domingo va a seguir inestable, mientras que el lunes se van a dar algunas precipitaciones y a partir de ahí, comenzarán a bajar las temperaturas porque el viento va a cambiar al este y sudeste durante el sábado en la noche”.

Ese cambio de circulación traerá un marcado descenso térmico que se consolidará al inicio de la próxima semana. “Vamos a tener un viernes caluroso, sábado con temperaturas máximas arriba de 30 grados. Mientras que el día domingo y el lunes, la máxima caerá a 22 o 23 grados”, resumió al programa “Moviendo el Avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

No solo abarcará a Entre Ríos

Según Mauricio Saldívar, de Meteored, “El domingo, la mayor intensidad de los fenómenos se dará sobre el centro y norte del país, esperándose fuertes acumulados de precipitación en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo”.

Asimismo, comunicó: “Las 19 provincias bajo alerta abarcan desde el norte patagónico a toda la franja este de Argentina, siendo la provincia de Córdoba en casi su totalidad, el centro y noroeste de Santa Fe y el sudeste de Santiago del Este los sectores bajo alerta de nivel naranja, probablemente afectadas por los eventos más severos”. Fuente: El Once

