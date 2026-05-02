Acompañanos en las Acciones de Prevención del Chikungunya en la Ciudad

Nogoyá

El Hospital San Blas se suma al trabajo conjunto con el Municipio de Nogoyá en la campaña destinada a realizar tareas de descacharrización y fortalecer la concientización comunitaria sobre el virus chikungunya, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados.

El verdadero corte y la eliminación definitiva del mosquito trasmisor, no solo se da en la fumigación, sino en la descacharrización, por eso vamos a acompañarte, vamos a visitarte en tu domicilio y seguiremos haciendo bloqueos, para acabar con las larvas del mosquito transmisor.

En este marco, personal de Defensa Civil, junto a nuestra agente sanitaria y la referente epidemiológica, recorren distintos barrios de la ciudad para informar a los vecinos sobre cómo eliminar criaderos y adoptar medidas de prevención en sus hogares.

El chikungunya no espera. ¡Prevengamos entre todos!