Acto por el 1° de Mayo

Nogoyá

El Municipio de Nogoyá invita a todos los vecinos al acto en conmemoración del día Internacional de los Trabajadores; la Sanción de la Constitución de 1853 y el Pronunciamiento de Urquiza.

La actividad se llevará a cabo, mañana viernes, 1 de mayo a la hora 10 frente al monumento en homenaje a los trabajadores, en la plazoleta del Automóvil Club Argentino, ubicado en Boulevard España y Mantegazza.