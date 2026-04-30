Acto por el 1° de Mayo

Nogoyá
El Municipio de Nogoyá invita a todos los vecinos al acto en conmemoración del día Internacional de los Trabajadores; la Sanción de la Constitución de 1853 y el Pronunciamiento de Urquiza.
La actividad se llevará a cabo, mañana viernes, 1 de mayo a la hora 10 frente al monumento en homenaje a los trabajadores, en la plazoleta del Automóvil Club Argentino, ubicado en Boulevard España y Mantegazza.
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