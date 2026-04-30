El Viernes No Habrá Recolección de Residuos Domiciliaria

Nogoyá
Desde la Dirección de Medio Ambiente informan que a raíz del feriado por el Día del Trabajador, el viernes 1 de mayo no se prestará servicio de Recolección Domiciliaria.
Se solicita a los vecinos de los diferentes barrios la colaboración dejando los residuos dentro de sus domicilios, para mantener una ciudad más limpia.
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