Acto por el 44° Aniversario de la Gesta de Malvinas

Nogoyá
Este jueves 2 de abril a la hora 9, en el monumento al Soldado ubicado en las calles San Lorenzo y Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, se llevará a cabo el acto oficial por el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra por las Malvinas”.
La actividad es una invitación a los nogoyaenses a conmemorar una fecha tan significativa para la sociedad.
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