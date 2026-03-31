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    ¡Convocatoria abierta!

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    Premio Literario Fray Mocho
    Género Ensayo inédito
    Se recibirán trabajos hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a las 13hs. La inscripción puede hacerse de manera virtual (con la app Mi Entre Ríos) o física 🙌
    Consultá las bases y condiciones en este link: https://drive.google.com/…/1_N4p-6hMNV…/view
    Informes: premiofraymocho@gmail.com

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