¡Convocatoria abierta!

Nogoyá
Premio Literario Fray Mocho
Género Ensayo inédito
Se recibirán trabajos hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a las 13hs. La inscripción puede hacerse de manera virtual (con la app Mi Entre Ríos) o física
Consultá las bases y condiciones en este link: https://drive.google.com/…/1_N4p-6hMNV…/view
Informes: premiofraymocho@gmail.com
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