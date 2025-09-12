Nogoyá Times

    Acto por el Día del Maestro

    Nogoyá

     Durante la mañana de ayer, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el Día del Maestro, fecha en que se recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
     La actividad se desarrolló en boulevard Sarmiento y boulevard España, plazoleta donde se encuentra ubicado el busto en homenaje a quien fuere político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de San Juan, presidente de la Nación Argentina, senador nacional por su provincia y Ministro del Interior.
    En ese marco se homenajeó a la docente jubilada Zulma Cepeda de Furlan, que dirigió unas palabras a los presentes.
    Allí estuvo presente el presidente municipal Bernardo Schneider Nogoyá, la vice Desiree Peñaloza, el senador departamental Rafael Cavagna, el secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales Eduardo Quinodoz, concejales demás funcionarios que conforman el gabinete municipal, autoridades policiales, educacionales, eclesiásticas, entre otras.

