Marcha por el Día de la Memoria: una multitud se movilizó a Plaza de Mayo en Buenos Aires

A 50 años del último Golpe

Organizaciones de derechos humanos, centrales obreras, agrupaciones políticas y la ciudadanía se vuelcan a las calles para conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado y reiterar la consigna “Nunca Más”, en contra de la última dictadura.

A 50 años del golpe de Estado que dio comienzo a la última dictadura militar en Argentina, miles de personas llevan a cabo este martes 24 de marzo una nueva marcha a Plaza de Mayo para renovar el pedido de Memoria, Verdad y Justicia, y reclamar por los 30 mil desaparecidos bajo el gobierno de facto de 1976.

Bajo la consigna “Que digan dónde están”, organizaciones de derechos humanos, centrales obreras, agrupaciones políticas y la ciudadanía se vuelcan a las calles con el objetivo de recordar a los desaparecidos y rechazar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que este martes lanzó un provocador video de más de una hora para intentar justificar la “teoría de los dos demonios”.

Hay algunas preguntas y, en esa misma línea, algunas exigencias en el corazón de esta marcha: “¿Dónde están los desaparecidos?”, “que digan dónde están”, “Nunca más”, “abran los archivos”.

Es que el Estado argentino todavía debe respuestas sobre el alcance de ese plan sistemático de secuestro, tortura, violación y desaparición forzada de personas que empezó hace exactamente medio siglo.

Pasadas las 14.30, la columna de La Cámpora se hizo presente en San José 1111 para mostrar su apoyo a Cristina Kirchner.

La columna de manifestantes pasó previamente por el Congreso para “decir no a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI”. Además de posar con una bandera que exige la libertad de la exvicepresidente.

Antes de continuar con su movilización hacia la Plaza de Mayo, Cristina Kirchner les arrojó desde el balcón su bandera con la frase “Memoria, Verdad y Justicia”, para que la lleven con ellos.

Las marchas federales por el Día de la Memoria

La conmemoración se replica en todo el territorio nacional con epicentros de gran convocatoria. En Córdoba, la manifestación tendrá una carga emotiva particular, tras la reciente confirmación judicial sobre la identidad de 11 víctimas del ex centro clandestino La Perla.

En Rosario, los manifestantes estarán en el Parque Nacional a la Bandera bajo el lema “50 años contra la entrega y represión de hoy”. A su vez, Mendoza pauta su concentración principal frente a la Casa de Gobierno.

El mapa de las protestas abarca desde el norte hasta la ciudad más austral del país. Mientras San Miguel de Tucumán organiza un acto en la Plaza Independencia, Ushuaia reúne a sus vecinos en Avenida Espora y San Martín para exigir memoria, verdad y justicia en el extremo sur. Fuente: El Once

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