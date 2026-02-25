Adelantan vacunación antigripal por la variante H3N2: cuáles son los grupos priorizados

La decisión se adoptó tras el seguimiento epidemiológico internacional, que detectó un crecimiento sostenido de la circulación de la variante H3N2, particularmente de su subclado K, el cual evidenció mayor transmisibilidad en el hemisferio norte y Europa durante el invierno boreal.

Desde la cartera sanitaria señalaron que en los últimos años se observó un adelantamiento en la circulación de virus respiratorios en la Argentina, lo que motivó la aplicación temprana de la campaña.

Vacunación antigripal

Quiénes deben vacunarse en la primera etapa

La estrategia de la vacunación antigripal 2026 contempla una implementación escalonada, priorizando a los grupos con mayor riesgo de complicaciones. Entre ellos se encuentran los niños y niñas de 6 a 24 meses, quienes deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas, salvo que hayan completado el esquema previamente.

También deben vacunarse las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar constancia médica que acredite enfermedades preexistentes incluidas en los grupos priorizados.

A su vez, están incluidos los mayores de 65 años, quienes pueden recibir una dosis anual sin necesidad de indicación médica; las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación; las puérperas, antes del egreso de la maternidad o hasta diez días posteriores al parto si no fueron vacunadas durante el embarazo; el personal de salud y el denominado personal estratégico, como integrantes de fuerzas de seguridad.

Por qué se adelantó la campaña

El Ministerio explicó que el adelantamiento respondió a una “estrategia preventiva” frente al escenario internacional. La influenza H3N2 es uno de los subtipos del virus de la gripe estacional y puede provocar cuadros que van desde síntomas leves hasta complicaciones graves, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños pequeños, dio cuenta Perfil.

El subclado K —también identificado en algunos reportes como J.2.4.1— mostró mayor capacidad de transmisión en Estados Unidos y varios países europeos, donde se registró una circulación sostenida durante el invierno. Este contexto encendió alertas sanitarias en la región. Fuente: El Once

