Con un debut soñado de Adam Bareiro, Boca derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Evitó la sorpresa

Por los 32avos de final de la Copa Argentina, el Boca de Claudio Úbeda fue muy superior a su rival y con dos goles de Adam Bareiro se metió en la próxima instancia.

Boca logró un merecido triunfo en el estadio Pedro Martearena, de Salta, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Fue 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy, elenco que milita en el Federal A. La gran figura del partido fue el paraguayo Adam Bareiro, delantero que llegó hace algunos días y consiguió anotar un tanto en cada tiempo para darle algo de aire a Claudio Úbeda. El próximo rival del Xeneize saldrá del cruce entre Sarmiento de Junín, elenco de la Liga Profesional de Fútbol, y Tristán Suárez. Seguí las incidencias ¡FINAL DEL PARTIDO! 87 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL FESTEJO A BRAIDA! El futbolista encajó un potente zurdazo desde afuera del área rechazado por el caño derecho del Lobo de Chivilcoy. 86 minutos: Mario Dauria, amonestado El hombre de Gimnasia de Chivilcoy recibió la tarjeta por una falta a Zufiaurre. 78 minutos: Merentiel no pudo sacarse la mufa El delantero sigue negado con el gol. En esta oportunidad, el arquero le sacó el 3-0 en Salta. La Bestia no marcó tantos en lo que va de 2026. 74 minutos: Boca Juniors agotó modificaciones Tomás Aranda y Dylan Gorosito por Lucas Janson y Marcelo Weigandt. 68 minutos: doble cambio en Boca Juniors Santiago Ascacíbar e Iker Zufiaurre por Milton Delgado y Adam Bareiro. 64 minutos: Delgado casi convierte el trámite en goleada El mediocampista central forzó una atajada a puro reflejo de Nicolás Dormisch. 57 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS! Adam Bareiro marcó su segundo tanto en su presentación con el Xeneize, luego de un gran centro de Malcom Braida.

¡DOBLETE DE BAREIRO! A los 57', el delantero paraguayo puso el 2-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/RQ1CQxNl7V — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

53 minutos: Pellegrino se animó de lejos

El zaguero central finalizó un avance con un disparo desde larga distancia sin éxito.

45 minutos: Alarcón acarició el segundo gol

El volante picó al vacío a partir de un pelotazo largo de Jorge Figal, pero no alcanzó a desviar la pelota antes de ser anticipado por el guardameta rival.

Foto: Copa Argentina.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Primer cambio en Boca Juniors: Miguel Merentiel por Ángel Romero.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

40 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Estaba al caer, y llegó en la parte final del primer tiempo. Adam Bareiro mandó la pelota a la red después de un buen centro de Lucas Janson.

¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR! A los 40', Bareiro puso el 1-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oLNSjo6FTZ — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

38 MINUTOS: ¡EL TRAVESAÑO EVITÓ EL PRIMER GOL!

Marco Pellegrino se desmarcó a la salida de un córner y encajó un cabezazo de arremetida rechazado por el parante superior.

33 MINUTOS: ¡OFFSIDE MAL COBRADO; PENAL NO SEÑALADO PARA BOCA!

El árbitro cobró a instancias del juez de línea un fuera de juego inexistente de Lucas Janson en una acción que terminaba en falta del arquero Nicolás Dormisch al ex jugador de Vélez en el área.

32 minutos: Marcos Salvaggio, segundo amonestado

El delantero de Gimnasia de Chivilcoy recibió la tarjeta por una infracción desde atrás a Marco Pellegrino.

28 minutos: Gimnasia de Chivilcoy lo empuja a Boca a jugar el partido que quiere

El Lobo lo mete al Xeneize en la batalla física, no lo deja jugar con comodidad y le dificulta el encuentro en Salta.

18 minutos: primera amarilla y preocupación en Boca Juniors

Franco Cáseres se llevó la cartulina por una dura infracción en mitad de cancha sobre Marcelo Weigandt. El Chelo exhibió gestos de dolor en el suelo, pero se levantó después de la atención médica.

Foto: Copa Argentina.

13 minutos: primer acercamiento de Gimnasia de Chivilcoy

Franco Cáseres, extremo de 32 años, se fabricó el espacio en el último tercio de la cancha y sacudió un potente disparo desviado.

3 MINUTOS: ¡BAREIRO LA QUISO PICAR Y BOCA CASI GRITA EL PRIMERO!

El Príncipe quedó mano a mano contra Nicolás Dormisch, buscó definir por arriba del arquero, quien la tocó y, en el rebote, Adam no pudo empujar la pelota a la red.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones confirmadas

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Los suplentes, del lado del Xeneize, serán Javier García, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón, Tomás Aranda, Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel, Leonel Flores y Iker Zufiaurre.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio y Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

En el caso del elenco del Federal A, las alternativas serán Nicolás Ilchischen, Alejandro Guglielmo, Mario Dauria, Joaquín Iturrieta, Fausto Fiol, Mauro Gutiérrez, Sebastián Marfort, Nicolás Giampaoli, Matías Rosales, Nicolás Pavone, Axel Salinardi y Francisco Millán. Fuente: El Once

