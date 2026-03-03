AFA ratificó el paro del fútbol argentino y reprogramó la fecha 9 del Torneo Apertura

La entidad que preside Claudio Tapia resolvió mantener la medida de fuerza en respaldo institucional frente a las denuncias presentadas por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva. La postura ya había sido anticipada en el encuentro de dirigentes realizado el 23 de febrero en el predio Lionel Andrés Messi.

En aquella oportunidad, los directivos de los clubes decidieron convocar a un paro para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Con el correr de las horas, la medida recibió el respaldo de las divisiones del Ascenso, ampliando el impacto en el calendario deportivo nacional.

Partidos afectados y respaldo institucional

Entre los encuentros más destacados que quedaron suspendidos por el paro en el fútbol argentino se encuentran Vélez-Newell’s, Rosario Central-Tigre, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán, Central Córdoba-Boca Juniors y River Plate-Atlético Tucumán. La paralización afectó así a varios de los principales equipos de la Primera División.

Hace poco más de una semana, la AFA había difundido un comunicado oficial en el que sostuvo que la suspensión de la fecha 9 se resolvió “por decisión unánime de todos los presentes” en el Comité Ejecutivo, en repudio a la denuncia impulsada por ARCA contra la entidad madre del fútbol argentino.

Cómo continuará el Torneo Apertura

Tras evaluar el calendario y los compromisos internacionales de varios clubes, el Comité Ejecutivo confirmó que la fecha 9 del Torneo Apertura se disputará el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Para ordenar la agenda, se tendrán en cuenta los equipos que participen en competencias continentales.

Asimismo, la Liga Profesional informó el nuevo esquema para la etapa decisiva del campeonato. Los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los Cuartos de Final entre semana —el miércoles 14 de mayo—, las Semifinales el fin de semana del domingo 17 y la final quedó prevista para el domingo 24 de mayo.

De esta manera, el paro en el fútbol argentino modificó de manera integral la planificación del Torneo Apertura, obligando a reacomodar fechas y compromisos en un calendario ya ajustado por la doble competencia de varios equipos. La resolución adoptada por la AFA confirmó el alcance nacional de la medida y dejó en suspenso la actividad oficial hasta el primer fin de semana de mayo. Fuente: El Once

