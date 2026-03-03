Cómo continúa esta semana el cronograma de pagos a la administración pública

Las fechas

El Gobierno de Entre Ríos recordó que el cronograma de pagos de febrero se extiende hasta el 9 de marzo. Este martes continúa la acreditación para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El detalle de las fechas.

El cronograma de pagos a la administración pública provincial sigue esta semana con la acreditación de haberes correspondientes a febrero para agentes activos y pasivos. Según informó el Gobierno de Entre Ríos, los pagos comenzaron el sábado 28 de febrero y se extenderán hasta el lunes 9 de marzo.

Desde la administración provincial indicaron que la medida alcanza a trabajadores en actividad y jubilados del sector público, quienes percibirán sus haberes conforme al calendario oficial establecido por tramos salariales.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar las fechas asignadas según el monto de sus ingresos y la acreditación correspondiente en sus cuentas bancarias.

Detalle del cronograma

El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.

Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.

Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.

Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.

Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos. Fuente: El Once

