Agmer define su estrategia en el marco del conflicto salarial

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se reúne hoy en Plenario para analizar la situación salarial y definir sus próximos pasos en el marco del conflicto con el Gobierno provincial.

El encuentro se realiza en el contexto de la discusión paritaria y tras el inicio del ciclo lectivo con paros y otras medidas, ante el reclamo de una mejora en la propuesta del Ejecutivo.

La reunión está convocada para las 9 en la Seccional Uruguay del sindicato, ubicada en Almafuerte 729 de Concepción del Uruguay.

En el comienzo del ciclo lectivo, Agmer concretó dos jornadas de paro en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, lo que impactó en el normal desarrollo de las clases en diversas escuelas

La última reunión formal entre representantes del Gobierno y del sindicato tuvo lugar el 2 de marzo. En esa instancia, el Ejecutivo mejoró la oferta presentada inicialmente el 23 de febrero. Sin embargo, ese mismo día —que coincidió con el inicio del ciclo lectivo y con la realización del congreso de Agmer— el gremio volvió a rechazar la propuesta por considerarla insuficiente.

A pesar del rechazo sindical, el Gobierno provincial liquidó el aumento propuesto mediante planilla complementaria.

En medio de la tensión, el gremio también llevó adelante distintas acciones para visibilizar el reclamo. Una de las últimas fue una concentración frente al edificio del Consejo General de Educación, donde docentes encendieron velas y reiteraron el pedido de una nueva convocatoria a la mesa de negociación.

Desde entonces no se han registrado nuevas instancias formales de diálogo entre el Gobierno provincial y el sindicato mayoritario de la docencia entrerriana. Fuente: APFDigital

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