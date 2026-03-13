Agmer define su estrategia en el marco del conflicto salarial
La reunión está convocada para las 9 en la Seccional Uruguay del sindicato, ubicada en Almafuerte 729 de Concepción del Uruguay.
En el comienzo del ciclo lectivo, Agmer concretó dos jornadas de paro en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, lo que impactó en el normal desarrollo de las clases en diversas escuelas
La última reunión formal entre representantes del Gobierno y del sindicato tuvo lugar el 2 de marzo. En esa instancia, el Ejecutivo mejoró la oferta presentada inicialmente el 23 de febrero. Sin embargo, ese mismo día —que coincidió con el inicio del ciclo lectivo y con la realización del congreso de Agmer— el gremio volvió a rechazar la propuesta por considerarla insuficiente.
A pesar del rechazo sindical, el Gobierno provincial liquidó el aumento propuesto mediante planilla complementaria.
En medio de la tensión, el gremio también llevó adelante distintas acciones para visibilizar el reclamo. Una de las últimas fue una concentración frente al edificio del Consejo General de Educación, donde docentes encendieron velas y reiteraron el pedido de una nueva convocatoria a la mesa de negociación.
Desde entonces no se han registrado nuevas instancias formales de diálogo entre el Gobierno provincial y el sindicato mayoritario de la docencia entrerriana. Fuente: APFDigital
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