Guerra en Medio Oriente: siguen los ataques cruzados, habló el nuevo líder iraní y vuelve a subir el petróleo

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, emitió su primer mensaje. Instó a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y prometió “vengar hasta el final” a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses.

El nuevo guía supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, brindó su primer mensaje desde su nombramiento. Dijo que Irán continuará “inevitablemente” atacando las bases de Estados Unidos y prometió que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas de Minab, la escuela atacada por misiles estadounidenses.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, atacadas por Irán en represalia por la campaña israeloestadounidense emprendida el 28 de febrero contra la república islámica.

“Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo Jamenei según precisó Página 12.

El nuevo líder de 56 años, que sucedió a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses. “Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades”, enfatizó.

El mensaje de Mojtaba Jamenei fue el primero desde su elección como líder supremo el domingo. Desde entonces no ha aparecido en público. Fuente: APFDigital

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