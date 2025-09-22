AGMER renueva autoridades este jueves con más de 20.000 docentes habilitados para votar

El presidente de la Junta Electoral de AGMER, Alejandro Bernasconi, explicó a Elonce que “esta es una elección trascendente para el sindicato porque se renuevan todas las conducciones provinciales y departamentales, los congresales y también las futuras representaciones ante el Consejo General de Educación”.

Logística electoral

El dirigente detalló que ya se encontraban listas las urnas para ser enviadas a los departamentos y que el operativo demandó semanas de preparación. “Hay urnas fijas y volantes a lo largo y ancho de la provincia”, indicó. Para consultar el lugar de votación, los afiliados deben ingresar su número de DNI en la web del sindicato o verificar el padrón electoral en cada seccional.

Además, Bernasconi señaló que el proceso contempló la posibilidad de cambiar el lugar de votación con un mes de antelación.

Participación esperada

Según informó el presidente de la Junta Electoral de AGMER, más de 800 docentes participarán de manera directa en la organización, entre candidaturas, autoridades de mesa y representantes de juntas electorales. “La misma elección de por sí moviliza una participación enorme y necesitamos que todos los afiliados estén presentes porque es un contexto histórico muy particular donde, además, se necesita un fuerte respaldo a la entidad sindical”, afirmó Bernasconi.

Competencia entre listas

En el ámbito provincial, competirán dos listas para la conducción del sindicato: Marcha Blanca y Multicolor. En las filiales departamentales, la cantidad de listas varía según cada jurisdicción. “Debemos reconocer la seriedad con la que se han manejado los apoderados de las diversas listas, tanto provinciales como departamentales”, valoró el presidente de la Junta Electoral de AGMER.

Bernasconi destacó también el esfuerzo de las delegaciones electorales departamentales que sostuvieron la organización de la elección. “Es un trabajo militante que garantiza la logística necesaria para que el proceso se desarrolle en toda la provincia”, aseguró.

De esta manera, AGMER definirá este jueves sus autoridades provinciales y departamentales en una jornada considerada clave para la vida institucional del gremio docente mayoritario de Entre Ríos. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com