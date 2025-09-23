Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

Los dos grandes candidatos a ganar el premio eran Ousmane Demebelé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona), pero también había otras grandes estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid) o Mohamed Salah (Liverpool) que podrían dar la sorpresa. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez en el 20° y 22° lugar, respectivamente.

Los otros ganadores de la gala

Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro femenino. La delantera española del Barcelona se quedó con este reconocimiento por tercera vez consecutiva y es la primera en ganarlo en tres ocasiones. En segundo lugar quedó Mariona Caldentey, atacante del Arsenal.

La Fundación Xana, reconocida con el Premio Sócrates

La Fundación Xana de Luis Enrique se quedó con este galardón que reconoce la labor humanitaria y social. Su La organicación por enfermedades graves y a sus familias. Fuente: El Once

