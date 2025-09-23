Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Internacionales Noticias

    Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

    Nogoyá Times Posted on
    La revista France Football realizó una nueva gala para premiar al mejor jugador del mundo y el delantero francés fue galardonado por primera vez en su carrera después de su histórica temporada con el PSG.
    La revista France Football premió este lunes al mejor futbolista de la temporada 2024/25 y quien se quedó el galardón fue Ousmane Dembélé, jugador del PSG.

     

    Los dos grandes candidatos a ganar el premio eran Ousmane Demebelé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona), pero también había otras grandes estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid) o Mohamed Salah (Liverpool) que podrían dar la sorpresa. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez en el 20° y 22° lugar, respectivamente.

     

     

     

    Los otros ganadores de la gala

    Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro femenino. La delantera española del Barcelona se quedó con este reconocimiento por tercera vez consecutiva y es la primera en ganarlo en tres ocasiones. En segundo lugar quedó Mariona Caldentey, atacante del Arsenal.

     

    La Fundación Xana, reconocida con el Premio Sócrates

    La Fundación Xana de Luis Enrique se quedó con este galardón que reconoce la labor humanitaria y social. Su La organicación por enfermedades graves y a sus familias. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like