Alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 60 milímetros de lluvia

Se prevé que las precipitaciones estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El informe oficial detalló que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esa marca de manera puntual.

El meteorólogo Sergio Jalfin explicó a Elonce que se trata del “pasaje de una línea de tormentas, algunas de las cuales pueden ser muy fuertes, afectando de sur a norte a la provincia”. Según precisó, “los fenómenos más significativos pueden darse hacia la tarde del sábado. Fundamentalmente de 17 a 21 estaría concentrado el momento de mayor intensidad de las tormentas”.

En ese marco, no descartó que pueda registrarse “granizo significativo en diversas zonas, incluida Paraná”.

Avance del frente frío

El especialista indicó que el fenómeno estará vinculado con el avance de un frente frío que modificará la masa de aire. “Encontrará condiciones de inestabilidad muy marcadas, lo cual también afectará a Santa Fe, Corrientes y Chaco”, señaló Jalfin.

Además, detalló que el sistema de mal tiempo “arrancará en el centro y oeste de Buenos Aires y La Pampa. Luego se irá corriendo con fuertes lluvias y tormentas barriendo todo el Litoral, desde el sur hacia el norte. Pasará por el AMBA, por lo que cubrirá un amplio sector del centro-este del país”. Fuente: El Once

