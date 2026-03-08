Allanamientos en Nogoyá: secuestraron droga, vehículos y más de 1,5 millones de pesos

Las tareas estuvieron a cargo de la División Drogas Peligrosas de Nogoyá, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía provincial. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías de la ciudad y se desarrollaron con intervención de la Fiscalía local, en el marco de una causa por presunta infracción a la ley de narcomenudeo.

De acuerdo con la información oficial, la investigación busca avanzar sobre posibles puntos de venta de drogas a pequeña escala dentro de Nogoyá, a partir de una serie de indicios reunidos durante las tareas previas.

Secuestro de droga, dinero y celulares

Durante los allanamientos, los policías encontraron distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína fraccionada y marihuana. También se incautaron teléfonos celulares y diversos objetos que, según los investigadores, serían utilizados para dividir y preparar las dosis destinadas a la venta.

Entre los elementos hallados se destacó una suma superior al millón y medio de pesos en efectivo. Según se informó, las personas presentes en los domicilios no pudieron justificar el origen del dinero, por lo que los investigadores analizan si podría estar vinculado con la actividad investigada.

Elementos secuestrados en allanamientos en Nogoyá.

Además del dinero y la droga, en los operativos se encontraron diferentes elementos relacionados con la posible distribución de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de que en esos lugares se realizaban tareas vinculadas a la comercialización.

Vehículos bajo investigación y personas identificadas

En los procedimientos realizados en Nogoyá también se incautaron vehículos que, según se investiga, habrían sido utilizados por las personas involucradas para trasladarse o mover las sustancias.

Durante los allanamientos fueron identificadas varias personas que se encontraban en los domicilios inspeccionados. Ninguna de ellas quedó detenida en esta etapa de la investigación.

Las personas notificadas permanecen en libertad, aunque supeditadas a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales y el análisis de los elementos incautados. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com