River y el nuevo ciclo: el Chacho Coudet ya define su equipo para enfrentar a Huracán

La negociación avanzó con rapidez durante el último fin de semana y terminó de concretarse tras el partido entre Alavés y Levante. El miércoles por la madrugada, Coudet arribó al país, fue presentado oficialmente al mediodía y dirigió su primer entrenamiento por la tarde en el predio de Ezeiza.

El debut oficial del nuevo técnico de River está previsto para el jueves 12 de marzo frente a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El calendario no dará respiro, ya que apenas 72 horas después el equipo deberá volver a jugar ante Sarmiento de Junín en el Monumental.

Más tiempo de trabajo y foco en la intensidad

La suspensión del partido ante Atlético Tucumán por el paro dispuesto por la AFA terminó siendo un factor favorable para el nuevo entrenador. El aplazamiento le permitió contar con más días de trabajo para comenzar a transmitir su idea de juego y conocer en profundidad al plantel, según informó TyC Sports.

Durante el fin de semana sin competencia oficial, Coudet decidió no otorgar días de descanso. El sábado y el domingo estuvieron dedicados a entrenamientos en el predio de Ezeiza con el objetivo de elevar la intensidad y fortalecer la condición física del equipo.

Coudet en el entrenamiento de River.

El cuerpo técnico evitó programar dobles turnos, priorizando la calidad de los entrenamientos y la recuperación de los jugadores tras una etapa de calendario exigente.

En las primeras prácticas, el entrenador puso el acento en los trabajos en espacios reducidos, las indicaciones tácticas permanentes y los ejercicios de pelota parada. El objetivo inmediato es recuperar el ánimo de un plantel golpeado por los resultados irregulares y las críticas recibidas en las últimas semanas.

Recuperar confianza y preparar el debut

Coudet también mantuvo charlas individuales y grupales con los futbolistas para conocer su situación física y anímica. El clima de trabajo alternó momentos de distensión con una fuerte exigencia en los ejercicios, especialmente en la presión y la movilidad.

El entrenador explicó en conferencia de prensa que confía en el potencial del plantel y que buscará recuperar el mejor nivel de los jugadores a través del trabajo diario y la competencia interna.

En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Juan Fernando Quintero, quien se recupera de un desgarro en el bíceps femoral derecho. El mediocampista ya participa en gran parte de los entrenamientos y podría recibir el alta médica en la semana previa al debut.

El cronograma de trabajo prevé prácticas diarias hasta el partido frente a Huracán, sin días libres y con ajustes permanentes según la respuesta del plantel.

Mientras tanto, River se ubica en el séptimo lugar de la Zona B del Torneo Apertura con 11 puntos, seis menos que el líder. El equipo también avanzó en la Copa Argentina tras superar a Ciudad de Bolívar y el 19 de marzo conocerá sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Fuente: El Once

