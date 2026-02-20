Anses oficializó suba de jubilaciones y pensiones para marzo: los detalles

De acuerdo con los informes técnicos citados en la resolución, la variación del IPC correspondiente a enero de 2026 determinó una movilidad del 2,88%, que impactará en los valores a percibir el próximo mes.

Anses

Nuevos montos desde marzo de 2026

Con la actualización, el haber mínimo garantizado será de $369.600,88, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063,95.

Asimismo, se fijaron las nuevas bases imponibles mínima y máxima en $124.481,49 y $4.045.590,45, respectivamente, para el período devengado marzo de 2026.

En cuanto a las prestaciones específicas:

La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $169.075,53. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $295.680,70.

Actualización de remuneraciones

La resolución también dispone que las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de marzo de 2026 serán actualizadas conforme los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La norma lleva la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, y fue comunicada para su publicación en el Boletín Oficial. Con esta medida, el Gobierno continúa aplicando el esquema de movilidad mensual atado a la inflación, vigente desde julio de 2024. Fuente: El Once

