Diputados aprobó en general la reforma laboral y el proyecto volverá al Senado

La reforma laboral contó con apoyo de aliados del Gobierno. Prensa Diputados.

El proyecto, aunque aprobado en general, aún requiere la ratificación del Senado antes de convertirse en ley, ya que se eliminó el artículo 44, que proponía una rebaja salarial a trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

Plenario en el Senado y próximos pasos

Para acelerar el tratamiento, el oficialismo convocó un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para mañana a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y permitir que la iniciativa sea debatida el viernes 27 de febrero, antes de la inauguración de las sesiones ordinarias por parte del presidente Milei.

Foto: Prensa Diputados.

Fuentes parlamentarias indicaron a la Agencia de Noticias Argentinas que el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en general y cada uno de los 26 capítulos que componen el proyecto, aunque la discusión parlamentaria sigue siendo intensa por las diferencias ideológicas y sindicales que genera la iniciativa. Fuente: El Once

