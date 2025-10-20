Anses: quiénes cobran esta semana jubilaciones, AUH y otras prestaciones

La Anses informó el cronograma de pagos correspondiente a la semana del 20 al 24 de octubre. Se abonan jubilaciones y pensiones mínimas y superiores, la AUH, la AUE y la Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a octubre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial. En esta cuarta semana del mes se distribuyen las jubilaciones y pensiones mínimas y superiores, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Prestación por Desempleo.

La distribución se realiza según la terminación del número de DNI de los beneficiarios, como ocurre habitualmente. En octubre, los haberes registraron un incremento del 1,88%, en sintonía con la inflación de agosto, que fue del 1,9%. Este ajuste se aplica de forma mensual, tomando en cuenta la variación exacta del índice de precios al consumidor.

Fechas de cobro: del 20 al 24 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 7: martes 21 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre

Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Cómo consultar el próximo cobro

Las personas que perciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar la fecha y el lugar de pago en el sitio web oficial del organismo. Para ello deben:

Ingresar a www.anses.gob.ar.

Completar el formulario con el número de beneficio o CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”. Fuente: El Once

