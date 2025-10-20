Marcado contraste térmico provocará el regreso de tormentas: las zonas afectadas

La combinación de aire cálido del norte y el ingreso de un frente frío generará condiciones de inestabilidad. Se esperan lluvias y tormentas desde el martes en la franja central del país.

El lunes se presenta con condiciones de tiempo estables en gran parte del centro del país. Durante la jornada predominará el cielo despejado y un ambiente más seco, acompañado por viento del norte y noreste, que impulsará un sostenido y marcado aumento de las temperaturas.

La circulación del viento del norte favorecerá el ingreso de aire cálido, lo que provoca un ascenso térmico desde el norte hacia el centro del país. En el extremo norte del territorio, las temperaturas máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C, en una jornada de pleno sol y escasa humedad.

En la zona núcleo, particularmente en la provincia de Entre Ríos, el tiempo se mantendrá estable, con ambiente seco y cielo despejado. La temperatura presentará poco cambio durante el día, con viento soplando del sector sudeste y marcas máximas entre los 24 °C, 27 °C y 30 °C, según las distintas zonas del territorio provincial.

Tormentas aisladas hacia la mitad de la semana

El tramo central de la semana, de martes a jueves, mostrará un aumento del contraste térmico entre el sur y el norte argentino. Mientras el frío continuará ingresando en las provincias patagónicas, el norte del país experimenta un sostenido aumento de temperaturas, con valores superiores a 35 °C.

Este escenario generará un incremento de la inestabilidad atmosférica en la franja central, donde un frente frío se desplaza lentamente, por momentos con características semiestacionarias.

En Entre Ríos

El miércoles podría haber algunas lloviznas dispersas en la zona de los departamentos Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante y Victoria. Sin embargo, el panorama cambiará el jueves, cuando las probabilidades de lluvias se incrementarán significativamente, especialmente en la tarde y noche. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que las lluvias persistan hasta el viernes.

Resto del país

Según el modelo ECMWF, el martes el frente llegará a La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, provocando lluvias y tormentas de variada intensidad. Además, se registra un cambio de viento al sur con ráfagas fuertes, aunque con menor probabilidad de precipitaciones en la región cuyana.

Durante el miércoles, las tormentas se presentarán más aisladas y debilitadas, con posibles lluvias en Córdoba, sur del Litoral, norte de Buenos Aires y la Capital Federal.

El jueves persistirá la inestabilidad en las provincias centrales, con nuevas activaciones de tormentas aisladas, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sin descartar eventos localmente fuertes. (Fuentes: InfoAgro, SMN y Meteored)

