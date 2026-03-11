Anticipan días soleados y temperaturas agradables para lo que resta de la semana

En este contexto, las temperaturas no presentarán grandes cambios durante los próximos días. Las mínimas se mantendrán entre los 17°C y 20°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 28°C y 31°C, generando condiciones térmicas agradables para la región. Además, de acuerdo con el pronóstico extendido, no se prevén lluvias significativas y el calor podría intensificarse hacia el inicio de la próxima semana.

Para hoy miércoles, el tiempo continuará estable con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor presencia de sol por la tarde. Las temperaturas rondarán entre 18°C de mínima y 30°C de máxima, con muy baja probabilidad de precipitaciones.

El jueves se mantendrá con condiciones similares: cielo mayormente despejado, mínima de 18°C y máxima de 30°C, acompañado por viento leve del sector este.

Hacia el viernes, el termómetro mostrará un leve ascenso. Se espera una jornada con nubosidad parcial y temperaturas entre 20°C y 31°C, manteniéndose el tiempo estable.

Durante el fin de semana, las condiciones no mostrarán grandes cambios.

Sábado: mínima de 19°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado. Domingo: registros similares, entre 19°C y 31°C, sin lluvias previstas.

Finalmente, el lunes podría marcar el punto más alto de temperatura del período, con valores que podrían alcanzar los 35°C, consolidando un escenario de calor en la región. Fuente: El Once

