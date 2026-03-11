Cadena de supermercados busca empleados y ofrece sueldos de $1.200.000

La convocatoria, que se desarrollará durante febrero de 2026, contempla modalidades de trabajo presencial y híbrida. La empresa destacó la relevancia de su equipo humano para sostener el crecimiento y la calidad de los servicios a nivel nacional, con más de 20.000 colaboradores en distintas áreas, desde logística hasta atención al cliente en cada local.

Para postularse, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de la compañía o a la página de LinkedIn, donde se publican periódicamente los puestos disponibles. Esta nueva ronda de contrataciones apunta a reforzar los equipos y cubrir la demanda de personal en las distintas sucursales y centros de operación del país.

Puestos administrativos y perfiles analíticos

Dentro de las vacantes, se destacan varios cargos orientados a perfiles administrativos y de análisis, como Administrativo de Comercio Exterior, Administrativo de Hacienda, Analista de Control de Gestión y Analista de Recursos Humanos, entre otros. Muchos de estos puestos requieren formación técnica o universitaria, experiencia previa en el área y manejo de herramientas informáticas y de gestión.

Algunos cargos permiten modalidad híbrida, como Analista de Business Intelligence o Analista de Control de Gestión en Buenos Aires, lo que brinda flexibilidad a los postulantes. Además, hay oportunidades en Esteban Echeverría, Virrey del Pino y Neuquén para roles especializados como Administrativo SSR y Analista de Control de Calidad.

Foto: Archivo Elonce.

La compañía busca así potenciar la eficiencia en áreas administrativas estratégicas y optimizar la gestión interna, garantizando que la operación de la cadena se mantenga fluida y alineada a los objetivos de expansión.

Vacantes en logística, operaciones y puestos jerárquicos

Además de los perfiles administrativos, la cadena de supermercados reforzó su búsqueda en áreas operativas y de logística. Entre los cargos ofrecidos se encuentran Supervisor de Procesos y Gestión de Mermas, Jefe de Planificación Logística, Técnico de Electrónica, Jefe de Mantenimiento y Personal de Prevención, todos con requisitos de experiencia técnica específica.

También se abren posiciones de mayor responsabilidad, como Gerente de Recursos Humanos, Jefe de Edificios Menores, Jefe de Control de Calidad en Neuquén, Jefe del Área Frescos en Santa Fe y Jefe de Mantenimiento en Frigorífico Rosario. Estos roles requieren liderazgo y conocimientos especializados, además de experiencia en gestión de equipos y coordinación de operaciones.

Foto: Archivo Elonce.

La empresa especifica que los salarios varían según la categoría: los administrativos que ingresan comienzan con $1.167.268, los cajeros nuevos perciben $1.171.091, y vendedores y auxiliares pueden alcanzar sueldos superiores a $1.200.000. Los incrementos responden a los acuerdos paritarios vigentes para empleados de comercio, garantizando una remuneración competitiva dentro del sector retail.

Oportunidad de crecimiento y convocatoria abierta

Con esta convocatoria, la cadena de supermercados busca no solo cubrir vacantes inmediatas sino también consolidar un equipo estable y capacitado que sostenga el crecimiento de la empresa a nivel nacional. La combinación de sueldos competitivos y modalidades flexibles de trabajo apunta a atraer talento diverso en todas las áreas.

Los interesados en sumarse pueden consultar las ofertas de manera directa en la web oficial de la compañía o a través de LinkedIn, donde se detallan requisitos, ubicación y modalidad laboral. La empresa espera recibir numerosos postulantes y reforzar su presencia en las provincias con mayor actividad comercial.

Con más de 20.000 colaboradores actualmente, la compañía continúa posicionándose como una de las principales cadenas de supermercados del país, ofreciendo oportunidades tanto para perfiles técnicos como para roles estratégicos y jerárquicos en toda Argentina. Fuente: El Once

