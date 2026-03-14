Anticipan un fin de semana con tiempo agradable y luego volverían las lluvias

Según el servicio meteorológico nacional (SMN) para hoy sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán una máxima cercana a los 30 grados, mientras que la mínima se ubicará alrededor de 19°C. Para esa jornada no se esperan precipitaciones.

El domingo 15 continuará el tiempo estable en la capital entrerriana. Las previsiones indican una temperatura máxima de 31°C y mínima de 20°C, con cielo variable y baja probabilidad de lluvias durante todo el día.

Calor intenso al inicio de la semana

Las condiciones cálidas se intensificarán el lunes 16. Para esa jornada el pronóstico estima una máxima de 34°C y una mínima de 22°C, con cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones.

Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse el martes 17. Ese día se mantendrán las temperaturas elevadas —con máxima de 33°C y mínima de 24°C— pero se prevé un aumento significativo de la probabilidad de tormentas, que podría ubicarse entre 40% y 70% hacia la noche.

Además, para ese período se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que acompañará el ingreso de un sistema de inestabilidad en la región.

Descenso térmico después de las tormentas

Luego del episodio de lluvias, el miércoles 18 se registrará un descenso de la temperatura. Las previsiones indican una máxima de 28°C y mínima de 18°C, con cielo mayormente nublado pero con baja probabilidad de precipitaciones.

Para el jueves 19 el tiempo tenderá a estabilizarse nuevamente. Ese día se esperan 16°C de mínima y 28°C de máxima, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Finalmente, el viernes 20 volverá el calor a la región. El pronóstico señala una máxima de 33°C y mínima de 21°C, con cielo variable y condiciones mayormente estables. Fuente: El Once

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