Convocatoria a sesión ordinaria y reuniones de comisión

La Cámara de Senadores de Entre Ríos llevará adelante la segunda sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo, con llamados para el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Asimismo se programaron reuniones de comisión para el miércoles.

La presidente del cuerpo, Alicia Aluani, convocó a los legisladores para el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente.

La sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Reuniones de comisión

Para el miércoles 18 a la hora 10, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se fijó una reunión de Asuntos Municipales con los siguientes temas a tratar:

1- Expediente N° 15.615: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población 5to Distrito del Departamento Gualeguay, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

2- Expediente N° 15.617: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Justo José de Urquiza del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

3- Expediente N° 15.618: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Santa María y Las Margaritas del Departamento Federación, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

4- Expediente N° 15.619: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Yeso Oeste del Departamento La Paz, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

5- Expediente N° 15.634: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Crucesitas Tercera del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

6- Expediente N° 15.635: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Mojones Sud los Algarrobos del Departamento Villaguay, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

7- Expediente N° 15.636: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Providencia del Departamento La Paz, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

A partir de las 11 hs. habrá una reunión de la comisión de Legislación General con los siguientes proyectos en estudio:

1- Expediente N° 15.228: Proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.

2- Expediente N° 15.035: Proyecto de Ley por el que se crea una (1) Fiscalía con competencia además de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Santa Elena, con competencia territorial en la ciudad de Santa Elena, Piedras Blancas, Colonia Bertozzi, El Solar, La Providencia, Puerto Algarrobo, Alcaraz Sur y El Quebracho.

3- Expediente N° 14.400: Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 36º de la Ley orgánica de Tribunales Nº 6902, ratificada por Ley Nº 7504.

Para la hora 12 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Producción, para abordar el expediente N° 15.390: Proyecto de Ley por el que se dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com