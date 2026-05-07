Apostador de Paraná ganó más de $9 millones en el Quini 6 y otro acertó en el Loto

Cuatro entrerrianos ganaron más de 9 millones de pesos en el último sorteo de Quini 6 en la modalidad del Siempre Sale. Una de las boletas se jugó en Paraná.

El sorteo Nº 3371 del Quini 6 realizado este miércoles dejó cuatro ganadores en la provincia de Entre Ríos en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se realizaron en las agencias Nº 1375 de Paraná; Agencia Nº 779 de Aldea Brasilera; Agencia Nº 54 de Villaguay y Agencia Nº 70 de Basavilbaso. Cada uno de los cuales se llevar $ 9.298.203,55. Fuente: El Once

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