Registro de Productores

Nogoyá

Desde la Dirección de Desarrollo Económico y Producción del Municipio de Nogoyá, invita a todos aquellos pequeños y medianos productores locales y del departamento que produzcan, fabriquen y elaboren distintos productos (hortícolas de estación, frutas, quesos, miel, dulces, chacinados, aceites de oliva, frutos secos, conservas, panificados, vinos, etc.) a registrarse en una base de datos de referencia para futuras acciones, charlas, capacitaciones, línea de créditos y ferias presenciales, donde el propósito sea la capacitación, difusión y comercialización de los productos elaborados.