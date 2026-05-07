Registro de Productores

Nogoyá
Desde la Dirección de Desarrollo Económico y Producción del Municipio de Nogoyá, invita a todos aquellos pequeños y medianos productores locales y del departamento que produzcan, fabriquen y elaboren distintos productos (hortícolas de estación, frutas, quesos, miel, dulces, chacinados, aceites de oliva, frutos secos, conservas, panificados, vinos, etc.) a registrarse en una base de datos de referencia para futuras acciones, charlas, capacitaciones, línea de créditos y ferias presenciales, donde el propósito sea la capacitación, difusión y comercialización de los productos elaborados.
Los interesados podrán inscribirse en la oficina de dicha cartera municipal, sita en calle Urquiza 929, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 hs., o llamando al teléfono: 3435-421890.
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