Argentina perdió 1-0 con Ecuador en Guayaquil y cerró su participación en las Eliminatorias

El autor de la única conquista fue Enner Valencia, que hizo valer el llamado del VAR para chequear una falta dentro del área de Nicolás Tagliafico, y con un disparo certero al medio logró la victoria de “La Tri”.

Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo tras una infracción como “último hombre” algo que es penado en el reglamento como roja directa. En el complemento, por doble amarilla, fue el caso para Moisés Caicedo en el local.

Foto: X oficial de Ecuador.

De esta manera, Argentina concluyó la etapa de Eliminatorias con 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas. En el caso de Ecuador, cerró detrás con 29, tras llegar a ocho triunfos, ocho empates y dos traspiés.

Con este resultado, quedó ratificado que Argentina, tras un largo proceso, perderá el primer puesto en el ranking FIFA. De todas formas, tras ser campeón y estar muy bien ubicada, se asegurará ser cabeza de serie en el sorteo a comienzos de diciembre en Estados Unidos.

Las incidencias del partido

En los primeros cinco minutos del partido, Argentina tiene el balón y busca aprovechar los espacios que deja en la defensa “La Tri”.

A los siete minutos, llegó la primera chance clara del equipo anfitrión. Un mal despeje de la zaga central dejó mano a mano a uno de los atacantes, pero el Dibu Martínez logró contener el peligro. A la jugada siguiente, Lautaro Martínez fue amonestado.

Enner Valencia tuvo una chance clara de abrir el marcador nuevamente con su centrodelantero, pero el remate fue tapado por Nicolás Otamendi.

Foto: X oficial de Argentina.

A los 23 minutos, volvió a aparecer un centro venenoso de Rodrigo de Paul, que el lateral derecho despejó al córner.

A los 25 minutos, Gonzalo Plata se ganó la tarjeta amarilla por una fuerte infracción en mitad de cancha contra Leandro Paredes. El futbolista que pertenece a Boca estuvo tirado en el suelo un par de minutos y recibió asistencia médica.

A los 31 minutos, un pelotazo largo a espalda de la zaga defensiva tomó por sorpresa a la Albiceleste. Valencia ganó por fuerza ante Balerdi y se iba directo al mano a mano con el Dibu, pero Nicolás Otamendi lo derribó. Por tal infracción, a escasos metros del área, fue expulsado por el árbitro.

¡ROJA PARA OTAMENDI, EN SU ÚLTIMO PARTIDO POR ELIMINATORIAS!

Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

A los cuatro minutos, Ecuador sufrió la expulsión de Moisés Caicedo tras una infracción contra Nicolás González.

Argentina tomó el protagonismo del juego y Ecuador apuesta a un contragolpe para tratar de conseguir el segundo tanto. Partido abierto en Guayaquil.

Scaloni movió el banco y puso en cancha a Franco Mastantuono, que luce la ’10’ en lugar de Lionel Messi, y Julián Álvarez. Salieron Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

Foto: X oficial de Argentina.

A los 67 minutos del complemento, Giovani Lo Celso entró por Rodrigo de Paul y a los dos minutos, tras un rebote, casi marca el empate. La pelota se desvió en un ecuatoriano y se fue al tiro de esquina.

Dibu Martínez evitó la caída por segunda vez del arco de Argentina a los 72 minutos. Una mala entrega en campo propio dejó mano a mano a uno de los atacantes de Ecuador. Sin embargo, el arquero reaccionó.

Llueven los centros en el área de Ecuador, pero hasta el momento, Argentina no logró conectar ninguno de ellos y continúa abajo 1-0.

Las formaciones del partido

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul; Simeone, Alexis, Nico González; y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Fuente: El Once

