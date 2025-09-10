ANMAT prohibió la venta de quesos, equipos médicos y suplementos por riesgo sanitario

Las medidas fueron adoptadas mediante las Disposiciones 6669/2025, 6671/2025, 6693/2025 y 6696/2025, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio. Según se informó, las resoluciones responden a inspecciones, denuncias y consultas técnicas, y tienen alcance nacional, incluyendo plataformas de venta online.

Equipos médicos sin control

La disposición 6696/2025 alcanzó a dos modelos de ventiladores, un humidificador y cuatro respiradores de la marca ResMed, que habían sido denunciados como sustraídos de un depósito de la firma Air Liquide Argentina S.A. Estos equipos estaban destinados a pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia respiratoria o apnea obstructiva del sueño.

El Departamento de Control de Mercado determinó que, al desconocerse el estado actual de los dispositivos, no es posible garantizar su conservación ni seguridad, lo que constituye un riesgo para los pacientes.

Por otra parte, la Disposición 6671/2025 prohibió el oxímetro de pulso “Pulse Oximeter – Fingertip-Imalatçi, firma: JASON INT’L TRADING HK LIMITED, Hong Kong – Made IN P.R.C.”. El producto fue hallado en la firma Medikohn, de Droguería Valtodano S.A., sin identificación de importador, registro sanitario ni documentación de procedencia.

La ANMAT concluyó que se trata de un producto médico sin registro ni garantías de seguridad, por lo que su uso representa un peligro para la salud.

venta del suplemento dietario

Alimentos y suplementos ilegales

La Disposición 6693/2025 prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. El organismo constató que el producto carecía de registros habilitantes y que exhibía números de registro inexistentes, por lo que fue catalogado como ilegal.

Asimismo, mediante la Disposición 6669/2025, ANMAT restringió el ingreso y venta del suplemento dietario “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation – High Potency, marca SWANSON”. El producto carecía de registro en Argentina y no cumplía con los procedimientos de importación de alimentos, por lo que también fue considerado ilegal. Fuente: El Once

