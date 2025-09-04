Argentina recibe a Venezuela en el último partido oficial de Messi en el país: horario y formaciones

El encuentro está programado para las 20:30, en el estadio Mas Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

En relación a lo que fue el empate 1-1 ante Colombia en la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni dispondrá el ingreso del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, que volverá de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y ocupará el lugar de Facundo Medina.

Además del retorno del ex Independiente, el entrenador argentino presenta una duda en el mediocampo y radica en el reemplazante de Enzo Fernández. El jugador del Como de Italia, Nicolás Paz, corre con ventaja sobre el del Real Madrid de España, Franco Mastantuono.

Este cruce tendrá el condimento extra de que será el último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.

Sobre Venezuela

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial.

Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que actualmente está en puestos de Repechaje y para ingresar directamente tendrá que sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias para superar a Colombia, que marcha sexta.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Christian Cásseres, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista. Fuente: El Once

