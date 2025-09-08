Argentina ultima detalles antes de viajar a Ecuador: los cambios que piensa Scaloni

La práctica comenzó con ejercicios en el gimnasio para la activación física y, minutos más tarde, el plantel se trasladó al campo principal. Allí, los futbolistas se dividieron en grupos para realizar distintos circuitos técnicos.

Ya en la fase central de la jornada, se llevaron a cabo trabajos defensivos y ofensivos, con un fuerte énfasis en la definición de las jugadas. Para cerrar, el equipo disputó un fútbol en espacio reducido, con comodines en los costados para agilizar la toma de decisiones y la fluidez del juego colectivo.

Última conferencia y viaje a Quito

Este lunes, Scaloni hablará en conferencia de prensa a las 10 de la mañana y luego dirigirá la última práctica antes de que el plantel emprenda vuelo hacia Ecuador en horas de la tarde noche.

El entrenador argentino llega al último compromiso con algunas certezas luego de la goleada ante Venezuela (3-0) en el Monumental: Lionel Messi no viajará para recuperar energías y Cuti Romero tampoco se subirá al avión por estar suspendido tras acumular amarillas.

En este escenario, el DT se ve obligado a realizar variantes en el once inicial, tanto en defensa como en el ataque.

Las variantes que maneja Scaloni

Los principales candidatos a ingresar son Leonardo Balerdi en la zaga central y Lautaro Martínez en la ofensiva, aunque no serían los únicos cambios que piensa el entrenador.

Tampoco se descarta el regreso de Alexis Mac Allister al equipo; el mediocampista superó una molestia muscular y, tras perderse el choque con la Vinotinto por un retraso en su vuelo, tiene chances concretas de estar desde el inicio frente a Ecuador.

En el resto de las líneas se mantendrían los nombres habituales, a la espera de la definición en el mediocampo ofensivo entre Thiago Almada, Nico Paz y Franco Mastantuono.

Por lo pronto, la probable formación de Argentina para el martes sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. (Con información de TN)

