Arsenal eliminó al Atlético de Madrid de Simeone y es finalista de la Champions League

Arsenal eliminó al Atlético de Madrid en Londres y se convirtió en el primer finalista de la Champions League tras imponerse 2-1 en el global.

Arsenal eliminó al Atlético de Madrid en una semifinal intensa y disputada, y se convirtió en el primer finalista de la Champions League 2025/26. El conjunto inglés se impuso 1-0 en el Emirates Stadium gracias a un gol de Bukayo Saka sobre el final del primer tiempo, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 2-1 tras el empate en la ida en España.

El equipo dirigido por Mikel Arteta mostró mayor solidez a lo largo de los 90 minutos y logró controlar los momentos clave del encuentro. Con una presión alta y orden táctico, los Gunners neutralizaron los intentos ofensivos del Atlético, que nunca logró imponer su estilo ni generar peligro sostenido en campo rival.

Por su parte, el conjunto conducido por Diego Simeone llegaba con la obligación de ganar, pero dejó una imagen deslucida. El equipo español careció de profundidad y claridad en los últimos metros, lo que terminó siendo determinante en una serie que se definió por detalles.

Un golpe letal antes del descanso

El momento decisivo del partido llegó a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Bukayo Saka aprovechó una desatención defensiva y marcó el único gol del encuentro. La jugada terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto londinense, que supo administrar la ventaja durante el complemento.

El Atlético intentó reaccionar en la segunda mitad con algunas modificaciones, pero nunca encontró los caminos para vulnerar a la defensa rival. Julián Álvarez, una de las cartas ofensivas más importantes, fue bien contenido por los centrales del Arsenal y terminó siendo reemplazado sin haber podido gravitar en el juego.

Los cambios introducidos por Simeone no lograron modificar el desarrollo del partido. El equipo español se mostró impreciso, sin peso en ataque y con dificultades para sostener la posesión en campo contrario, lo que facilitó el trabajo defensivo de los ingleses.

Arsenal vuelve a soñar en Europa

Con este triunfo, Arsenal vuelve a disputar una final de Champions League después de dos décadas. La única vez que había alcanzado esta instancia fue en 2006, cuando cayó ante el Barcelona en el Stade de France. Ahora, el conjunto inglés buscará revancha e intentará conquistar el título por primera vez en su historia.

El presente del equipo londinense invita al optimismo. Líder en la Premier League y con una campaña sólida a nivel continental, los dirigidos por Arteta lograron dejar atrás recientes frustraciones en torneos locales para enfocarse en el gran objetivo europeo.

La final se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El rival del Arsenal saldrá de la serie entre París Saint-Germain y Bayern Múnich, que se definirá en Alemania con ventaja para el conjunto parisino tras el 5-4 obtenido en la ida.

De esta manera, Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y dio un paso histórico en su camino europeo. Con una mezcla de juventud, talento y disciplina táctica, los Gunners se ilusionan con levantar la Champions League por primera vez y escribir una nueva página dorada en su historia. Fuente: El Once

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