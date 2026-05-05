Declararon la emergencia agropecuaria en Santa Fe tras las inundaciones

Fuerte impacto sobre la producción

El decreto remarca que el temporal ocasionó importantes deterioros en la red de caminos rurales. En paralelo, dentro del sector ganadero, se informó sobre el traslado obligado de hacienda, escasez de pasturas y una caída en los niveles de rentabilidad.

Respecto de la producción agrícola, la soja evidencia pérdida de superficie sembrada y una merma en la calidad del grano a raíz de enfermedades propias del fin del ciclo productivo. En tanto, el algodón sufrió daños de consideración que afectan de manera directa sus rindes.

A su vez, el cordón hortícola santafesino también presenta consecuencias de relevancia, ya que los anegamientos generaron perjuicios directos que ponen en riesgo la capacidad productiva en el corto plazo.

Alcances de la asistencia para productores

La normativa establece que los productores damnificados podrán presentar hasta el 30 de junio de 2026 las declaraciones juradas necesarias para tramitar el certificado de emergencia.

Entre los beneficios contemplados se encuentran:

Prórroga impositiva: quienes obtengan certificados de “Emergencia” tendrán diferidos los vencimientos de las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondientes a 2026. Las nuevas fechas de pago fueron fijadas entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Condonación tributaria: los productores encuadrados bajo la figura de “Desastre Agropecuario” accederán a la condonación de las cuotas impositivas del año 2026.

Suspensión de juicios: también se dispone la suspensión por 180 días de los juicios y de las acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos una vez concluido el período de emergencia. Fuente: El Once

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