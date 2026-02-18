Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de River

El Millonario venció a Ciudad de Bolívar 1 a 0 en San Luis y enfrentará en 16avos de final a Aldosivi de Mar del Plata, verdugo de San Miguel 3 a 0

River Plate debutó este martes en la Copa Argentina 2026 con una victoria sobre Ciudad de Bolívar 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la primera ronda que se jugó en el estadio La Pedrera de San Luis y avanzó a los 16avos de final. El único gol del encuentro lo marcó Juan Fernando Quintero de penal a los 87′.

El Millonario es el décimo tercer clasificado a la segunda instancia del campeonato que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino y su próximo escollo será Aldosivi de Mar del Plata, que en el primer turno de la jornada doblegó a San Miguel 3 a 0 en el escenario Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia, consignó La Nación.

En el otro choque de la jornada Tigre eliminó a Claypole con una alegría 2 a 0 y en la siguiente etapa se medirá con el campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza -le ganó a Estudiantes de Buenos Aires 2 a 0-. En caso de acceder hasta los octavos, el rival del conjunto de Marcelo Gallardo saldrá del choque entre el Matador y la Lepra mendocina.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón – Viernes 20 de marzo.

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

Newell’s vs. Acassuso – Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros – Miércoles 8 de abril.

Banfield vs. Real Pilar – Miércoles 25 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán – Martes 7 de abril.

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón – Miércoles 25 de febrero.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing vs. San Martín de Formosa – Sábado 28 de marzo.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever – Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela – Viernes 27 de marzo.

Vélez vs. Armenio – Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta – Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez – Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy – Martes 24 de febrero.

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.

Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.

Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

Tigre 2-0 Claypole.

Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas – Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario – Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas – Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn – Miércoles 25 de febrero.

Instituto de Córdoba vs. Atlanta – Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca – Domingo 29 de marzo.

Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central. Fuente: El Once

