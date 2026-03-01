Ataque de Estados Unidos a Irán: el precio del petróleo se dispara tras el cierre del estrecho de Ormuz

Por esa vía circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el planeta. Cualquier interrupción genera un efecto inmediato sobre la oferta disponible y dispara la prima de riesgo geopolítico en los mercados. Tras conocerse el cierre y las represalias con misiles en la región, el barril de crudo saltó en las principales plazas internacionales, mientras los inversores buscaban activos de refugio.

Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP

La ofensiva —bautizada por el Pentágono como “Operación Furia Épica”— tuvo como objetivo a altos funcionarios iraníes, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei. La respuesta de Teherán incluyó ataques contra Israel y bases estadounidenses en la región, lo que elevó el temor a una escalada mayor en Medio Oriente.

Ali Jamenei

Cabe mencionar que el estrecho de Ormuz es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo y conecta a los principales productores del Golfo (incluidos Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos) con el de Omán y el Mar Arábigo. Anteriormente, varias petroleras suspendieron los envíos de crudo, combustible y gas natural.

Un shock con antecedentes históricos

Los mercados energéticos suelen reaccionar con rapidez ante conflictos en la región del Golfo. Durante la Operación Tormenta del Desierto, entre 1990 y 1991, el precio del crudo se disparó ante el riesgo de interrupciones en la producción iraquí y kuwaití. Algo similar ocurrió al inicio de la Guerra de Irak, en 2003, cuando la incertidumbre sobre la estabilidad regional impulsó al barril.

Sin embargo, la historia también muestra que, si el conflicto no afecta de manera prolongada la infraestructura energética o las rutas comerciales, los precios tienden a moderarse una vez que el mercado internaliza el nuevo escenario.

Cómo podría continuar el conflicto

El factor determinante será la duración del cierre del estrecho de Ormuz y el alcance de las represalias militares. Si el tránsito marítimo se restablece rápidamente, la suba podría ser transitoria. Pero si la tensión escala o se extiende en el tiempo, el mercado podría enfrentar un escenario de oferta restringida con impacto estructural.

Un petróleo sostenidamente alto no solo encarece combustibles a nivel global, sino que también presiona la inflación, afecta el crecimiento económico y complica la política monetaria de los principales bancos centrales.

Por ahora, el mercado energético opera con alta volatilidad y prima de riesgo creciente. La evolución del conflicto en Medio Oriente será la variable clave para determinar si el salto del petróleo es un episodio puntual o el inicio de una nueva etapa de precios elevados a nivel mundial.

EEUU llamó a los barcos comerciales a evitar el Golfo Pérsico

El Departamento de Transporte de Estados Unidos instó a los buques comerciales a evitar el Golfo Pérsico tras la ofensiva contra Irán.

Según el comunicado oficial, el Estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Arábigo “están sujetos a una importante actividad militar”, por lo que se recomendó a las embarcaciones mantenerse alejadas de esas áreas en la medida de lo posible.

Además, las autoridades señalaron que los buques con bandera estadounidense, de propiedad o con tripulación norteamericana deben mantenerse a al menos 30 millas náuticas de cualquier nave militar de Estados Unidos para evitar ser confundidos con una amenaza en medio del despliegue bélico.

Más presión sobre el comercio y el petróleo

La advertencia oficial agrega tensión a una zona por donde transita una parte sustancial del petróleo y gas que abastece al mundo. Cualquier alteración en la navegación comercial incrementa el riesgo de interrupciones en el suministro energético y alimenta la volatilidad del precio del crudo.

El mercado ya reaccionó con subas en el barril ante la posibilidad de que el conflicto derive en bloqueos parciales o mayores restricciones al tráfico marítimo. Analistas advierten que, si las recomendaciones se traducen en desvíos masivos de rutas o suspensión de operaciones, el impacto logístico podría trasladarse rápidamente a los precios internacionales.

Aerolíneas suspenden vuelos

En paralelo, varias compañías aéreas anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente tras el cierre del espacio aéreo en distintos países de la región. Entre ellas figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

La combinación de restricciones marítimas y aéreas refleja el nivel de tensión alcanzado tras la ofensiva contra Teherán y anticipa posibles disrupciones adicionales en el comercio global si el conflicto se prolonga.

Mientras la actividad militar se intensifica, los mercados energéticos operan con elevada volatilidad y el foco puesto en la seguridad de las rutas estratégicas. El

desarrollo de los próximos días será determinante para saber si se trata de un shock transitorio o del inicio de un escenario de mayor inestabilidad en el suministro mundial de petróleo. Fuente: El Once

