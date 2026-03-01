Marzo inicia con jornadas cálidas y máximas de 31°C en la región

Leve inestabilidad hacia mitad de semana

El miércoles 4 continuará con tiempo mayormente agradable, con registros térmicos entre los 18°C y 31°C. Si bien aumentará la nubosidad en algunos momentos del día, no se esperan lluvias significativas y el viento predominará leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En tanto, el jueves 5 se anticipa como el día con mayor probabilidad de inestabilidad. Se estiman mínimas de 21°C y máximas de 28°C, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Las lluvias podrían presentarse en forma aislada, acompañadas por mayor nubosidad.

El viernes 6 retornarán las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que variaron entre los 18°C y 27°C. Fuente: El Once

