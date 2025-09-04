¡Atención Empresas y Cooperativas! Programa de Crédito Fiscal

Nogoyá

Desde la Dirección de Desarrollo Económico y Producción municipal informaron que está abierta la inscripción al Programa que permite capacitar a sus trabajadores y a desocupados con el objetivo de potenciar la productividad. Este depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

¿Cómo? Se deberá Preparar una propuesta de capacitación laboral para tus trabajadores y luego de aprobada y ejecutada podrás acceder a un Bono Fiscal Electrónico y cancelar impuestos nacionales.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Micro, pequeñas y medianas empresas según clasificación SEPyME, grandes empresas y cooperativas de trabajo.

Montos financiados

MiPyMEs y Cooperativas: hasta el 30% de su masa salarial (máx. $6.000.000).

Grandes empresas: hasta el 8‰ de su masa salarial (máx. $6.000.000).

Puede ampliarse hasta $10.000.000 si incluye desocupados o cadena de valor.

Podrán ser parte hasta el 30 de septiembre. La ejecución de capacitaciones será hasta 6 meses.

Rendición: dentro de 1 mes de finalizada la ejecución.

Más información y asesoramiento:

Ventanilla Única de Financiamiento – WhatsApp: 3434699694 Sitio Web: https://www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/vu_credito_fiscal.php

