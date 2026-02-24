Aumentan los peajes en rutas nacionales hasta 19% desde esta semana

El ajuste fue solicitado por la concesionaria para los Tramos I al X de la red vial nacional. Según consta en la resolución oficial, el pedido fue sometido al procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, instancia que permite la consulta ciudadana antes de la aprobación definitiva.

Tras analizar la propuesta, la DNV consideró “apropiada” la actualización de los peajes y aprobó los nuevos cuadros tarifarios. El precio mínimo para vehículos livianos en rutas nacionales pasará a ser de $1.500.

Sin diferencia entre efectivo y TelePASE

Uno de los cambios más relevantes en la actualización es que ya no habrá diferencia entre el pago manual y el automático. De esta manera, los usuarios de TelePASE abonarán el mismo monto que quienes paguen en efectivo, sin descuentos diferenciales según la modalidad de cobro.

Peajes.

Los nuevos valores de peajes comenzarán a regir desde el jueves 26 de febrero y abarcan autopistas y rutas nacionales bajo concesión en distintos puntos del país.

Cómo quedan las tarifas

En la Autopista Ricchieri, los valores establecidos serán los siguientes:

Motocicletas: $650 (hora pico $750).

Vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 (hora pico $1.500).

Vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 metros o rueda doble: $2.600 (hora pico $3.000).

Vehículos de tres o cuatro ejes hasta 2,10 metros: $2.600 (hora pico $3.000).

Vehículos de tres o cuatro ejes más altos o con rueda doble: $3.900 (hora pico $4.500).

Vehículos de cinco o seis ejes: $5.200 (hora pico $6.000).

Vehículos de más de seis ejes: $6.500 (hora pico $7.500).

En el caso de rutas nacionales concesionadas, las tarifas serán:

Vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros: $1.500.

Vehículos de hasta dos ejes y más de 2,30 metros o rueda doble: $3.000.

Vehículos de tres o cuatro ejes hasta 2,30 metros: $4.500.

Vehículos de tres o cuatro ejes más altos o rueda doble: $6.000.

Vehículos de cinco o seis ejes: $7.500.

Vehículos de más de seis ejes: $9.000.

Con esta actualización, los peajes registran una nueva variación en el cuadro tarifario nacional, en el marco del proceso de revisión de concesiones viales. Fuente: El Once

